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Деньги

У Зеленского решили проверить пенсионеров и льготников: Рада поддержала закон о верификации

13:46 17 октября 2019 564
Субсидия
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 17 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о верификации (проверке) государственных выплат — пенсий, субсидий, пособий, стипендий.

При поименном голосовании документ, в основном, поддержала президентская «Слуга народа» и фракция партии «Голос»: «за» было отдано 249 голосов, «против» — 31, «воздержались» — 45 и не голосовали 66 народных депутатов.

В документе верификация обозначена как проверка достоверности информации, которая дает право на получение государственной помощи и влияет на размер выплат.

В том случае, если выплата была назначена на основании недостоверной информации, у получателей госпомощи потребуют ее вернуть: «В случае обнаружения недостоверной информацией, предоставленной реципиентом, на основе которой была назначена, начислена и/или произведена государственная выплата, органы, которые совершают государственные выплаты, отправляют таким реципиентам требования о возвращении неправомерно или чрезмерно полученной государственной помощи».

Эксклюзивный материал о том, что ждет льготников, «В Украине резко сократят субсидии: что происходит» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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