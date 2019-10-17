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У Зеленского решили проверить пенсионеров и льготников: Рада поддержала закон о верификации
В четверг, 17 октября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона о верификации (проверке) государственных выплат — пенсий, субсидий, пособий, стипендий.
При поименном голосовании документ, в основном, поддержала президентская «Слуга народа» и фракция партии «Голос»: «за» было отдано 249 голосов, «против» — 31, «воздержались» — 45 и не голосовали 66 народных депутатов.
В документе верификация обозначена как проверка достоверности информации, которая дает право на получение государственной помощи и влияет на размер выплат.
В том случае, если выплата была назначена на основании недостоверной информации, у получателей госпомощи потребуют ее вернуть: «В случае обнаружения недостоверной информацией, предоставленной реципиентом, на основе которой была назначена, начислена и/или произведена государственная выплата, органы, которые совершают государственные выплаты, отправляют таким реципиентам требования о возвращении неправомерно или чрезмерно полученной государственной помощи».
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