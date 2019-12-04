Будут новые договоренности: стало известно, чем может закончиться саммит "нормандской четверки"

Украина

На саммите в Париже, где 9 декабря планируют встретиться, лидеры стран «номандской четверки» — Украины, Франции, Германии и России — будут достигнуты новые договоренности.

Такую точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. «Почему Путин резко согласился на этот саммит? Хотя после того, как было реализовано разведение на трех пилотных участках и согласована так называемая „формула Штайнмайера“, российская сторона говорила: ну, а теперь давайте готовить результативную встречу. Смысл встречаться ради того, чтобы просто говорить? То есть по итогам нового саммита должны быть новые договоренности», — отметил он.

По словам эксперта, эта встреча на высшем уровне важна президенту Украины Владимиру Зеленскому «с точки зрения имиджа». Владимир Воля считает, что по факту саммита будет подписано коммюнике с общими политическими формулировками относительно Минских соглашений и дипломатических методов урегулирования ситуации на Донбассе.

«То есть эту встречу команда Зеленского подает как победу, даже без того, чтобы дождаться результатов этой встречи. Это элемент информационной работы, элемент пиара и элемент изображения победы, из того, что может на самом деле оказаться местом и временем краха образа Зеленского как президента, способного быстро добиться урегулирования конфликта на Донбассе. Поэтому команда президента говорит, что сама возможность провести саммит — уже сама по себе выдающаяся победа», — добавил он.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин использует эту встречу, чтобы показать как своим гражданам, так и своим симпатикам в Украине, что РФ, Франция и Германия «принудили Украину и Зеленского» подтвердить свою приверженность Минским соглашениям.

«То есть для России фактически сейчас весь саммит выглядит в первую очередь как привселюдное, привсемирное принуждение Украины к подтверждению приверженности старым Минским соглашениям в том виде, как они есть», — заявил Владимир Воля и напомнил, как недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, мол, плохо отказываться от Минских соглашений и призывал официальный Киев к прямым переговорам с так называемыми «Л/ДНР».

В свою очередь Владимир Зеленский, по мнению эксперта, тоже будет рассказывать о своей выдающейся победе. «Встретились с Путиным, поговорили, и Россия тоже обязалась выполнять Минские соглашения. Но если говорить о практических действиях, то я не вижу оснований для оптимизма. Максимум что может быть — какие-то тактические согласования относительно новых участков разведения, что-то по поводу обмена пленными, плюс что-то по социально-экономическим вопросам», — резюмировал Владимир Воля.

Полный текст интервью с экспертом «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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