Встреча Зеленского с Путиным: в Украине указали на проблемные моменты

Украина

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже будут обсуждаться, в том числе, и вопросы, которые на сегодняшний день так и остаются неразрешенными.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля назвал три таких вопроса. Во-первых, контроль над территорией ОРДЛО перед выборами, во время выборов и сразу после них. «То есть — какая военная сила, какие подразделения, чьи, будут контролировать территорию Украины. Мы не можем согласиться, что это будет так называемая народная милиция, а Россия и подконтрольные ей сепаратисты настаивают на этом», — отметил он.

Во-вторых, вопрос амнистии, который, в частности, повлияет и на то, кто сможет участвовать в выборах, которые должны пройти на территории ОРДЛО по законам Украины.

«И самый важный, самый проблемный вопрос — это закрепление особенностей самоуправления Донбасса в Конституции на постоянной основе либо на непостоянной, и сам формат этих особенностей самоуправления. Россия настаивает на тех безномерных пунктах после пункта 13 Минских соглашений. Украина же категорически против народной милиции и всего-всего», — добавил эксперт.

По его словам, после встречи в Париже каждый из лидеров стран «нормандской четверки» распишет ее итоги как свой успех. «Зеленский повстречается, распишет это, как победу, Путин распишет, как победу со своей стороны, Макрон распишет, как свой успех, в своем контексте, французском, Меркель — в своем», — отметил он и добавил: «Для Меркель, я так думаю, это одна из причин, почему саммит состоится. С Макроном еще ни разу не было саммита „нормандской четверки“, был его предшественник, Франсуа Олланд. А Меркель фактически на финишной прямой на политическую пенсию. В следующем году мало ли что случится. Поэтому я думаю, что отчасти согласие со стороны России — это такой жест в сторону Меркель в первую очередь, если говорить о человеческих отношениях».

Полный текст эксклюзивного интервью эксперта «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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