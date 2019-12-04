Курс доллара продолжает падать: эксперты предупредили, когда он может резко взлететь

Деньги

Всю прошедшую неделю курс доллара опускался, а евро — рос. Со среды, 27 ноября, американская валюта подешевела на 4 копейки, а европейская подорожала на 7 копеек. Так, 4 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,94 грн за доллар и 26,50 грн за евро. Похожая ситуация наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,83 грн, купить — по 24,02 грн, евро — сдать по 26,29 грн, купить — по 26,60 грн.

«За неделю курс доллара к гривне незначительно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,4%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,05 до 23,94 грн (-0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,98—24,00 грн до 23,90−23,96 грн (-0,1% - -0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 23,89—24,11 до 23,82—24,04 грн (-0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,9%.

По данным НБУ, в ноябре чистая покупка населением наличной валюты в банках превысила продажу на 58 млн долларов. Уже второй месяц подряд украинцы покупают валюты больше, чем продают. В октябре этот показатель составил 92 млн долларов. Хотя в сентябре население выступило чистым продавцом наличной валюты на 92 млн долларов. Укрепление гривни в ноябре было обеспечено продажей валюты юридическими лицами, зачастую покупающими облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках — около 23,8−24,0 грн", — отметил Вадим Иосуб.

Эксперты считают, что и в декабре национальная валюта будет крепнуть — за счет притока иностранной валюты от инвесторов.

«Курс гривни несколько вырос, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,93 грн. за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Курс поддерживают результаты размещения ОВГЗ накануне. В частности, Минфин привлек 4,65 млрд грн по облигациям со сроком погашения свыше года. При этом ставка по долларовым ОВГЗ снизилась до 3,88% по облигациям на 1,2 года, ставка по трехлетним гривневым облигациям составила 12,38%. Таким образом, спрос на ценные бумаги остается на высоком уровне.

Курс также остается стабильным на фоне подписания закона о госбюджете Украины 2020 год и сообщений о том, что Верховная Рада приняла последний закон, который необходим для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из «Нафтогаза».

Вероятно, в краткосрочной перспективе гривня продолжит сохранять свои позиции и будет находиться в диапазоне 23,9−24,0 грн за доллар. При этом макроэкономические данные говорят о сохраняющихся высоких рисках для будущей девальвации.

Что касается прогнозов на декабрь, то в случае сохранения высокого интереса нерезидентов к украинским ОВГЗ и притока валюты от инвестиций в них курс гривни до конца года удержится в диапазоне 24−25 грн за доллар. Ведь масштабный приток валюты в страну способствует укреплению гривни. Если в начале года такому притоку способствовали высокие ставки по гривневым ОВГЗ, более 21%, то даже при текущем снижении доходности ниже 13% спрос по-прежнему значительно опережает предложение. Помимо этого, способствует укреплению гривни возврат в страну капитала в ожидании большой приватизации, открытия рынка земли и концессионных проектов. Деэскалация военного конфликта на Донбассе также открывает возможность для крупных инвестиционных проектов.

Сейчас рынок находится в режиме внешнего влияния. При этом даже внутренние негативные новости и заявления политиков не оказывают существенного воздействия на динамику рынка. Создается впечатление, что на Украину за рубежом открыты большие инвестиционные лимиты и не все инвесторы еще зашли на наш рынок. Но гривня очень чувствительна к этой динамике, поэтому разворот может произойти в любой момент.

Если приток иностранной валюты в страну увеличится, курс гривни может опуститься ниже 24 грн за доллар. Когда западные страны уйдут на рождественские каникулы, вероятно, валютный рынок будет испытывать нехватку предложения, что будет сопровождаться откатом гривни и укреплением доллара. Как только приток инвестиций в облигации внутреннего государственного займа замедлится, гривня развернется и будет медленно откатываться вниз в поисках равновесных уровней — 26−27 грн за доллар США. Если же инвестиции начнут уходить из страны, то гривня обвалится точно так же, как и укрепилась", — отметил Шевчишин.

Об угрозах, связанных с зависимостью финансового рынка от внешнего влияния, говорят и другие эксперты.

«Министерство финансов Украины приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования государственного долга, — сообщил на своей странице в Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. — Без нерезидентов Минфину в 2020 году придется или существенно, на 100−200 млрд грн, сократить расходы госбюджета, или включать печатный станок (но если НБУ утратит независимость, это может спровоцировать бегство инвесторов и еще больше ухудшить ситуацию), или идти на дефолт.

В 2020 году Министерству финансов из бюджета нужно будет направить на:

* погашение старых долгов — 282 млрд грн, в том числе внешний долг 120 млрд грн и внутренний долг 162 млрд грн;

* выплату процентов по госдолгу — 142 млрд грн;

* финансирование дефицита госбюджета 94 млрд грн.

То есть нужно как минимум рефинансировать и найти дополнительно 214 млрд грн (120 + 94 млрд грн) или больше.

У украинских банков новых денег станет больше в лучшем случае на 31 млрд грн за счет прироста монетарной базы. Физлица и юрлица особо в деле финансирования госдолга Украины не помогут.

Итого, возможные источники денег на госдолги:

* нерезиденты, как и в 2019 году;

* банки уменьшат кредитование и направят деньги на ОВГЗ, что маловероятно;

* налоговая амнистия, которой сейчас нет на повестке дня, тем более в правильном формате.

Итак, одна надежда, что нерезиденты и рефинансируют старые долги, и купят еще украинских ОВГЗ хотя бы на 4 млрд долларов. Задание выполнимое, но такая зависимость от внешней конъюнктуры должна пугать Минфин и НБУ.

Вывод для инвесторов в украинские ОВГЗ: следите за цифрами. Первым сигналом ухудшения ситуации станет рост процентных ставок по размещаемым Минфином ОВГЗ. Сейчас этого нет. Процентные ставки продолжают снижаться. Вторым сигналом станет сокращение срока новых ОВГЗ. Сейчас и этого нет. Наоборот, иностранные инвесторы готовы покупать все более долгосрочные ОВГЗ. Так что краткосрочно можно спать спокойно", — подытожил Найман.

Стоит напомнить, что недавно у здания Национального банка Украины проходил митинг. Участники акции протеста заявляли, что из-за укрепления национальной валюты до 24 грн за доллар крупнейшие металлургические предприятия страны находятся на грани остановки. Поэтому основное их требования к НБУ — вернуть курс на уровень 27 грн за доллар США и наказать руководство регулятора за «валютные спекуляции».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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