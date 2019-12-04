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Президент Казахстана заявил, что кража Россией Крыма не является аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев, который занял свой пост после добровольной отставки Нурсултана Назарбаева и внеочередных выборов, выступил с неожиданным реверансом в адрес северного соседа — России.
В интервью программе «Немцова. Интервью» он отказался использовать слово аннексия применительно к российской агрессии на украинском полуострове.
«Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — сказал он.
Также Токаев подчеркнул, что у Астаны с Москвой на данный момент установились «абсолютно доверительные и добрососедские отношения».
«Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства», — сказал он.
Это же, по его словам, касается и урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в «минском формате».
«Минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта», — заявил президент Казахстана.
Напомним, ранее у президента Зеленского заговорили о возможности достижения новых договоренностей о формате мирного урегулирования на Донбассе по итогам переговоров «нормандской четверки».
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