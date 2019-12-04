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Принятие законопроекта 2233 позволит импортировать ток из РФ, которая будет шантажировать Украину, — нардеп
Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины» О рынке электроэнергии" (№ 2233) не прекратит импорт электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря «поправке Геруса». Импорт будет идти через Беларусь, и уже через несколько месяцев Россия начнет шантажировать Украину. Об этом заявил член межфракционного депутатского объединения «Энергетическая независимость и безопасность Украины» Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде.
«4 декабря предлагается принять закон 2233, которым фактически разрешается импорт электроэнергии из стран СНГ, в том числе из Российской Федерации. Они якобы убирают РФ, поскольку прописывают, что двусторонние договоры с Российской Федерацией запрещены, но оставляют Беларусь. Мы прекрасно знаем, что Беларусь не имеет таких мощностей, поэтому это будет электроэнергия из России. Это просто очковтирательство», — сообщил Бондарь.
Он отметил, что импорт российской электроэнергии, который начался благодаря инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, убивает отечественную энергетическую и угледобывающую отрасли и, как следствие, Украина вскоре попадет в энергетическую зависимость от России.
«Убивается наша энергетическая система, убиваются генерирующие компании, убивается угледобывающая отрасль, и мы буквально за пару месяцев будем энергозависимыми полностью от Российской Федерации. Буквально через пару месяцев этим нас будут шантажировать», — считает Бондарь.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — разрешить коммерческим импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут. По данным президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимца, импорт электроэнергии из РФ занял 15% украинского рынка.
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