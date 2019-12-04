Руис — Джошуа: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша

Спорт

В субботу, 7 декабря, на новенькой Riyadh Arena, рассчитанной на 15 тысяч мест, которую построили совсем недавно специально под большой боксерский вечер, пройдет один из самых ожидаемых боев года — чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканцем Энди Руисом (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) встретится с экс-чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Слова перед боем

Энди Руис: «Я все тот же Энди Руис. Я все тот же пухлый маленький толстый парень с большой мечтой. Я все еще тот человек. Но на ринге я — чемпион мира. Там я мистер Халк и мне нужно как следует поработать. 1 июня я осуществил свою мечту, а 7 декабря мне предстоит многое доказать. Фанаты увидят то же, что и 1 июня. Парень с большими мечтами собирается доминировать и защитить титулы в тяжелом весе. Конечно, он попытается внести коррективы в свой бокс. Я не знаю, будет ли он рубиться со мной, но мне бы этого хотелось. Здесь у меня больше навыков.

Я вынужден завершить карьеру Энтони Джошуа, потому что, если я не сделаю этого, то он попытается завершить мою. В ринге или я, или он. С божьей помощью мне удастся победить".

Энтони Джошуа: «Кличко о многом мне рассказывает. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен. Владимира давал мне советы по поводу диеты и тренировок. Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят трансформации моего тела. Я воспользовался уроками Кличко, и теперь мой вес может колебаться. Я по-прежнему хочу стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я был чемпионом еще до того, как завоевал пояс/

Это не последний раз, когда я встречусь с Энди Руисом на ринге. Думаю, между нами получаются классные бои. Полагаю, что в субботу все закончится нокаутом. Этого люди и хотят: кровь и нокауты. Мы точно проведем третий бой. Моя цель — победа".

Тайсон Фьюри, британский боксер-супертяжеловес: «Руис — маленькая жирная свинья, уничтожившая все пончики в Калифорнии. После этого он отправился на бой с боксером, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Великобритании. Джошуа использовал современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, лучшее питание и диету. Но маленький толстый парень пришел и уделал его в семи раундах. Это бой один на один, где все может случиться.

Когда мой диетолог говорит: «Мы хотим, чтобы ты съел то-то или то-то», я отвечаю: «Нет, я буду батончик „Марс“, шоколадное печенье и чашку кофе с десятью порциями сахара». Потому что я выступаю в тяжелом весе. Если у вас есть какие-то возражения, посмотрите бой Руиса и Джошуа".

Джошуа показал подготовку к бою с Руисом

После сенсационного поражения, которое стоило Энтони всех его чемпионских поясов, британец горит желанием вернуть титулы. Джошуа усиленно занимается в зале и охотно делится фотографиями с тренировок со своими подписчиками в Instagram.

Нокаут во время спарринга

Во время подготовки к бою-реваншу с Руисом с Джошуа приключилась неприятность. В одном из спаррингов Энтони получил сильный удар, которым был отправлен в нокаут. Правда, в противостоянии с кем именно это произошло, не сообщается. Известно лишь, что в тренировочном лагере британца находились такие боксеры, как Эндрю Табити, Дерек Чисора, Том Литтл, Албон Первизай и Тимоти Мотен.

Букмекеры верят в Джошуа

Несмотря на результат первого поединка между боксерами, букмекеры все равно верят в победу британца. Ставки на его победу принимаются с коэффициентами 1,44−1,45 (досрочная победа оценивается в 1,73−1,95, по очкам — 3,80−5,00), в то время как на повторный успех мексиканца — 2,75−2,85 (досрочная победа — 3,50−3,75, по очкам — 11,00−15,00). Ничейный исход в предстоящем поединке наименее вероятен — 27,00−29,00.

Украинец Усик — среди гостей боя

Украинский супертяжеловес Александр Усик прибудет в Эр-Рияд, где не только воочию будет наблюдать за поединком Руиса против Джошуа (одно время нашего соотечественника называли главным претендентом на встречу с победителем этого реванша), но и планируется его первая встреча с будущим соперником — британцем Дереком Чисорой. Сопромоутер нашего боксера Эдди Хирн уже даже назвал дату этого боя — 8 февраля. Правда, официальных подтверждений о подписании контракта пока что не было…

Первая дуэль взглядов — за три месяца до боя

Первая дуэль взглядов перед боем-реваншем прошла в начале сентября в Эр-Рияде. Мероприятие стало первым официальным после сенсационного поражения Джошуа от Руиса 1 июня на ринге знаменитой арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Мексиканец вел себя уверенно, порой даже слишком, и одаривал британца лишь насмешливыми взглядами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой канал покажет на территории Украины бой Руис — Джошуа в прямой трансляции.

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