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Спорт

Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе

16:34 2 декабря 2019 48
Руис – Джошуа: где смотреть онлайн бой-реванш в супертяжелом весе
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 7 декабря, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) пройдет чемпионский бой в супертяжелом весе за титулы WBA, WBO, IBF и IBO между обладателем поясов мексиканцем Энди Руисом-младшим (33 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение).

Первая встреча между боксерами, которая состоялась 1 июня в Нью-Йорке, подарила одну из самых громких сенсаций в мире бокса за последние несколько лет. После того поединка боксеры не проводили боев, практически сразу договорившись о реванше (соответствующий пункт был прописан в контракте) и целенаправленно готовясь к нему.

На территории Украины поединок покажет телеканал «Интер». Начало эфира — в 21:30, при этом сам бой ориентировочно начнется в 23:00. Также за прямой трансляцией можно будет следить на «Первом канале» (Россия), Sky Sports (Великобритания) и стриминговой платформе DAZN.

Напомним, что бой примет Diriyah Arena на 15 тысяч зрительских мест, которая была построена в Эр-Рияде специально для этого боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джошуа показал гору мышц перед боем, а Руис грозится завершить карьеру британца.

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