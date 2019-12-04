Новые тренды в маникюре: модные цвета, эффекты bubble и frozen (фото)

Стиль жизни

Зима — сказочное время года. И в моде тоже наступает время для сказки. Можно смело воплощать фантастические идеи с учетом новых трендов. Тренд — тенденция в моде. И не считаться с этим нельзя, как невозможно не учитывать знаки на дороге. При этом, как говорил легендарный кутюрье Кристиан Диор, качество — основа стиля. Оно должно быть во всем: в одежде, аксессуарах, прическе, маникюре…

Прежде чем посетить салон красоты, продумайте дизайн ногтей. Какому ы просто без ума, цвету вы в этот раз хотите отдать предпочтение? Каким видите декор? Будет ли ваш маникюр уместен на работе и на отдыхе? О модных тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Кармен Саржи.

— Дизайн мыльных пузырей — новая тенденция, от которой модницы просто без ума, — говорит Кармен Саржи. - Этот bubble-эффект может быть воплощен в разных цветах. С новыми дизайнами чрезвычайно интересно экспериментировать. Я перепробовала множество вариантов и могу сказать, что этот дизайн особенно эффектно смотрится в сочетании с пигментами. На классических же цветах он несколько банален. Его красота в маленьких пузырьках, которые различаются по размеру. Мне больше нравятся крупные пузырьки, и мне удалось объединить их в светлых и темных тонах.

В тренде эффект мыльных пузырей. Модницы от этого дизайна просто без ума (фото из альбома Кармен Саржи)

— Этот дизайн уместен на одном ногте или на всех?

— Любительницы экстравагантности могут наносить его на все ногти, если же вы больше тяготеете к классике, декорируйте один ноготь. В крайнем случае — два.

— Подходит ли этот дизайн для офиса?

— Да, но на одном ногте. Этот дизайн может быть использован и невестами, он очень хорошо смотрится с белым, розовым, молочным в тандеме с металлическими пигментами. Также интересен дизайн кожи рептилий, и он, несомненно, будет очень популярен. Его идеально сочетать с оттенками черного, вишневого и коричневого. А еще в тренде — дизайн под названием frozen (морозный). Думаю, эффект изморози и инея даже не нуждается в описании. Что может лучше подходить для холодного сезона? Этот дизайн отлично смотрится в сочетании с синим и золотым и является идеальным вариантом на Рождество.

— Какую длину и форму ногтей предлагает зимняя мода?

— Актуальны ногти средней длины, все популярнее становятся короткие. Важно выбрать подходящий дизайн. Многим клиенткам сейчас нравятся короткие квадратные ногти с королевским синим или бордовым покрытием.

— Какие цвета актуальны зимой?

— Оттенки нюда являются наиболее востребованными. Также популярны темные цвета с матовой отделкой. Фавориты зимы — синий, фиолетовый, черный цвета.

Очень востребованы оттенки нюда (фото из альбома Кармен Саржи)

— А что можете сказать насчет красного цвета? Большинство нейл-стилистов именно его называют фаворитом зимы.

— Я бы не сказала, что этот цвет все любят. Есть немало клиенток, которые его используют, но редко. У каждого человека свой вкус. Но, безусловно, красный красив. Это чувственный цвет. Если выбирать среди оттенков красного самый модный, отдайте предпочтение классическому красному.

— Что актуальнее — матовое покрытие или глянец?

— Матовый эффект становится все более популярным.

Матовые покрытия становятся все популярнее (фото из альбома Кармен Саржи)

— Какие рисунки посоветуете наносить зимой на ногти?

— Очень эффектно, например, смотрятся белые точки — они напоминают снежинки.

— Модны ли сейчас кристаллы?

— Безусловно. Но лично мне не нравится, когда их просто прикрепляют без всякой фантазии. Я люблю создавать неординарные композиции.

Белые точки напоминают снежинки (фото из альбома Кармен Саржи)

— Кармен, а что выберете этой зимой для себя?

— Что-то простое и максимально быстрое в исполнении. Мне нравятся натуральные оттенки. Идеальные ногти с аккуратным покрытием — безупречный маникюр.

— Не за горами новогодне-рождественские праздники. Каждой женщине хочется быть особенно красивой. Какой маникюр посоветуете для праздника?

— На Рождество подойдет красный и синий маникюр. Даже светлые тона с зимними украшениями будут очень актуальными. Праздники — это особенное время. У нейл-стилистов в этот период много интересной творческой работы. Каждая клиентка просит особенный маникюр. И в этой работе всегда оставляешь частичку своего сердца.

— Накануне праздников женщинам приходится много времени проводить на кухне: готовить, мыть посуду. Как уберечь маникюр от повреждения?

— Используйте одноразовые перчатки — они защитят ваши руки и ногти.

— Какой уход порекомендуете для рук зимой? Ведь мороз и ветер беспощадны. Кожа становится порой очень сухой.

— Рекомендую использовать увлажняющий крем для рук. Иногда люди страдают аллергией на холод — их кожа нуждается в особом уходе. Им я советую парафинотерапию и использование специальных масел для ногтей и кутикулы. Регулярный уход за руками всегда дает хороший результат.

— Многие отправляются в горы кататься на лыжах. Что можете посоветовать таким путешественникам?

— Любителям снега рекомендую использовать перчатки для защиты кожи и процедуры, упомянутые выше.

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Единственный способ делать необычные вещи — любить то, чем занимаешься! Я обожаю свою профессию. Создавать красоту — нет занятия более увлекательного! Кроме того, мне нравится привносить в жизнь клиенток счастливые моменты. Глядя на новый маникюр, часто они не скрывают восторга. И я от этого тоже счастлива. Многие мне говорят, что я одержима совершенством. Что ж, это так и есть. Стремлюсь выполнять свою работу безупречно.

Кармен Саржи: «Зимние тренды эффектны и необычны» (фото из альбома Кармен Саржи)

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Нового года и Рождества?

— Будьте собой, цените настоящее, подлинное и наслаждайтесь тем, что вам дано жизнью. Цените простые вещи и помните, что терпимость — это счастье жить среди людей!

Ранее Кармен Саржи рассказала «ФАКТАМ» о том, какой маникюр можно назвать элегантным и изысканным, и открыла секреты модных эффектов в дизайне.

А нейл-стилист из Румынии призер международного конкурса по нейл-дизайну Наталья Зеновей рассказала «ФАКТАМ», что графический дизайн в маникюре уступает место минимализму. Зимой в тренде будут ногти короткой и средней длины, более естественные и элегантные.

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