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Спорт

Бой в ММА завершился двойным нокдауном: эффектное видео

13:16 4 декабря 2019 475
Бой в ММА завершился двойным нокдауном: эффектное видео
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Интересный момент произошел в поединке между Эдером Лопесом и Диего Невешом на турнире по смешанным единоборствам (ММА), проходившем в столице Португалии — Лиссабоне.

В концовке первого раунда бойцы нанесли друг другу сокрушительные удары, после которых оба оказались на настиле октагона. И если Лопес нашел в себе силы подняться на ноги, то Невешу еще долго оказывали помощь врачи. В итоге судьи присудили победу Эдеру.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 18 апреля будущего года против американца Тони Фергюсона.

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