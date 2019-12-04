Бой в ММА завершился двойным нокдауном: эффектное видео

Спорт

Интересный момент произошел в поединке между Эдером Лопесом и Диего Невешом на турнире по смешанным единоборствам (ММА), проходившем в столице Португалии — Лиссабоне.

В концовке первого раунда бойцы нанесли друг другу сокрушительные удары, после которых оба оказались на настиле октагона. И если Лопес нашел в себе силы подняться на ноги, то Невешу еще долго оказывали помощь врачи. В итоге судьи присудили победу Эдеру.

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