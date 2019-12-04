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Бой в ММА завершился двойным нокдауном: эффектное видео
Интересный момент произошел в поединке между Эдером Лопесом и Диего Невешом на турнире по смешанным единоборствам (ММА), проходившем в столице Португалии — Лиссабоне.
В концовке первого раунда бойцы нанесли друг другу сокрушительные удары, после которых оба оказались на настиле октагона. И если Лопес нашел в себе силы подняться на ноги, то Невешу еще долго оказывали помощь врачи. В итоге судьи присудили победу Эдеру.
A Double Knockdown/KO In A CAGE!— Mikey Thomas (@MikeyThomasMMA) 30 ноября 2019 г.
@EnfusionLIVE (ECE) pic.twitter.com/mic5LMoNaW
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!