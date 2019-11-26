Хабиб узнал имя следующего соперника (фото)

Спорт

Российский непобедимый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (28 побед, ни одного поражения) получил следующего соперника в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона (25 побед, 3 поражения — Авт.). Орел приземлится в Бруклине (район Нью-Йорка. — Авт.) 18 апреля. Это все для фанатов», — написал Абдельазиз на своей странице в «Твиттере», прикрепив фотографию подписанного контракта.

Отметим, что поединок между двумя бойцами срывался четыре (!) раза. Впервые Хабиб и Тони, еще будучи восходящими звездами смешанных единоборств, должны были встретиться в декабре 2015 года, но тогда бой был отменен из-за сломанного ребра россиянина. Затем два раза встрече в октагоне помешали проблемы со здоровьем у Фергюсона, один раз — Хабиба. После этого глава UFC Дэйна Уайт в сердцах бросил, что это «проклятый бой», и он больше никогда не будет пытаться организовать его вновь. Но все сложилось иначе…

Поединок между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза

Напомним, что в своем последнем поединке, который прошел в сентябре, Хабиб болевым приемом победил американца Дастина Порье, а Фергюсон в июле оказался сильнее своего соотечественника Дональда Серроне, которому доктор запретил продолжать поединок после второго раунда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб откровенно рассказал о наставлениях своей мамы перед боями.

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