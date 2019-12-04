Самый эпичный момент в истории баскетбола попал на видео

Спорт

Вопиющий по своей несправедливости и один из самых эпичных эпизодов в истории баскетбола произошел в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги (НБА) между и «Сан-Антонио Сперз» и «Хьюстон Рокетс».

В четвертой четверти при атаке «Сперз» лидер «Рокетс» Джеймс Харден перехватил мяч и из центра площадки выбежал в одиночку на кольцо соперника. При совершении «данка» (бросок в баскетболе, при котором выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. — Авт.) мяч закрутился в корзине и выскочил из нее. Арбитры «проморгали» данный эпизод и, несмотря на протесты самого Джеймса и тренера «Хьюстона» Майка Д`Антони не засчитали результативный бросок.

Примечательно, что на тот момент «Хьюстон» выигрывал у соперника 102:89, но приключившаяся несправедливость вывела баскетболистов «Рокетс» из морального равновесия. В итоге, «Сан-Антонио» сравнял счет в основное время, а затем и вырвал победу в овертайме — 135:133.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь футбольной команды из Турции заработал удаление на 20-й секунде матча.

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