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Рождественский кекс, который можно печь сейчас: чем дольше хранится, тем вкуснее (фото)
Зимние праздники не за горами. Аромат вкусной выпечки уже витает во многих ресторанах и кафе. И уже совсем скоро он наполнит дома, где живут взрослые и дети, которые верят в чудеса.
Легким рецептом рождественского кекса «Данди» с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина. Выпекать его можно уже сейчас, так как готовый кекс должен созревать минимум три недели.
— Впервые кекс «Данди» изготовили в XIX веке в Шотландии, — рассказывает Валентина Веревкина. — Особенность этого кекса в том, что он содержит очень много сухофруктов, предварительно замоченных в роме (коньяке или настойке). А еще в том, что после приготовления кекс заворачивают в пергамент или фольгу и оставляют созревать минимум три недели, а то и шесть, для того чтобы он напитался ароматами и стал еще вкуснее.
— Откуда у кекса такое название?
— «Данди» он называется потому, что первая фирма, которая начала производить кексы с сухофруктами, называлась Keillers of Dundee.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Рождественский кекс «Данди»
Для кекса диаметром 22−23 сантиметра возьмите соответствующую форму и
200 г сливочного масла
200 г коричневого сахара (можно заменить белым)
4 яйца
250 г муки
1 ч. л. разрыхлителя
50 г миндальной муки или дробленого в крошку сырого миндаля
200 г очищенного миндаля (или микс орехов: миндаль, фундук, кешью).
Для украшения
сухофрукты и цукаты: 500 г (200 г сушеной клюквы, 100 г цукатов, по 100 г светлого и темного изюма)
100 г темного рома.
Все сухофрукты промываем, просушиваем бумажным полотенцем. Складываем в литровую банку, немного утрамбовываем и заливаем алкоголем, ставим в темное место и оставляем минимум на три дня, можно и на две недели, чтобы фрукты стали «пьяными».
Готовим так. Сливочное масло 82% жирности (комнатной температуры) взбиваем с сахаром около 2−3 минут. По одному добавляем яйца (комнатной температуры), не переставая взбивать. Просеиваем муку с разрыхлителем и миндальной мукой (или дробленым миндалем), добавляем в яичную массу и аккуратно перемешиваем. Добавляем приготовленные сухофрукты и еще раз мешаем.
Круглую форму диаметром 20−23 см смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем мукой. Перекладываем в нее тесто. Сверху украшаем очищенным миндалем или миксом орехов. Выпекаем в разогретой до 160 градусов духовке 70−80 минут (проверяем готовность зубочисткой).Чтобы орехи не сильно покоричневели, минут за 15 до конца выпечки надо накрыть кекс фольгой. Достаем кекс из духовки. Оставляем на 10−15 минут в форме. Затем достаем на решетку и даем полностью остыть. Заворачиваем кекс в пергамент, затем — в пищевую пленку и убираем в прохладное место (но не холодильник) на три-четыре недели. Он может храниться и дольше. Можно использовать любую форму. Например, сделать маленькие кексы по 200 граммов.
— Какие лайфхаки пригодятся хозяйкам?
— Если вы не знаете, как легко почистить миндаль, делюсь секретом. Его нужно залить большим количеством кипятка в глубокой чашке. Через 10 минут слить воду и промыть холодной — можно прямо из-под крана. Залить опять кипятком на 10 минут или пока не остынет так, чтобы можно было брать орехи. Воду выливать не нужно. Берите мокрые орешки, нажимайте на скорлупу — ядрышко само выскочит. И еще один момент: созревает кекс в пергаменте или фольге. Если его завернуть в пергамент, то сверху нужно покрыть еще и пищевой пленкой, так как пергамент может пропускать воздух и кекс может от сухости в помещении твердеть. Фольга воздух не пропускает.
— Как долго хранится кекс «Данди»?
— До трех месяцев. Чем дольше, тем вкуснее кекс.
— Думаю, у многих хозяек может возникнуть вопрос: не испортится ли кекс во время созревания?
— Нет. Хранить его лучше плотно завернутым в пергамент, а потом в пленку или фольгу в сухом прохладном темном месте — в шкафу (я держала в комнате, там температура примерно 20−23 градуса). Если у вас есть кладовка, где 15−20 градусов, то это еще лучше.
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— Чем кекс «Данди» отличается от знаменитого штоллена?
— Тем, что «Данди» готовится на основе бездрожжевого теста и орехи добавляются не внутрь, а обильно выкладываются сверху. Правда, штоллены есть тоже бездрожжевые, например, те, в основе которых творог. Еще дрожжевой штоллен можно пропитывать алкоголем. Кекс «Данди» — нет, так как в нем очень много сухофруктов, которые уже пропитаны алкоголем. И еще одно: штоллен обычно созревает обсыпанный сахарной пудрой, «Данди» — нет. Его можно ею декорировать при подаче.
— Может ли кекс быть подарком?
— Конечно! Это вкусный и оригинальный подарок. Дарить его можно прямо в пергаменте, перевязав яркой атласной лентой. В Шотландии кекс упаковывают в жестяные коробки.
— Что вас вдохновляет на творчество зимой?
— Зима у меня ассоциируется с запахом мандаринов, апельсинов и корицы. Это горячий сезон для кондитеров — кондитерские студии переполнены ароматами свежих пряников, цитрусов и специй.
— Как собираетесь встретить праздники?
— Люблю их проводить в семейном кругу, так как ноябрь и декабрь очень насыщены работой и, к сожалению, не удается уделить близким столько внимания, сколько хотелось бы.
— Верите ли вы в чудеса?
— Я верю в неслучайные встречи, в добрых и отзывчивых людей. В этом мне очень везет по жизни, только такие и встречаются!
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Рождества и Нового, 2020 года?
— Желаю, чтобы все желания, загаданные в новогоднюю ночь и на Рождество, обязательно осуществились. И непременно счастья и мирного неба всем в Новом, 2020 году!
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