- 15:36 Знаменитая фигуристка в 40 лет родила третьего ребенка, несмотря на неизлечимую болезнь
- 15:36 Пожар просто огромный: новые подробности ЧП в центре Одессы
- 15:36 Откровенно: Дмитрий Шепелев о наркотиках, Жанне Фриске и новой возлюбленной
- 15:31 На Волыни пропала мать с двухлетним ребенком: полиция показала их фото
- 15:17 "Будьте кулаком": Герой Украины Межевикин прокомментировал скандал с его аттестацией в ВСУ
- 14:58 Рада запретила импорт электричества из РФ
- 14:57 Разделили материнство: супруги-лесбиянки выносили своего сына по очереди в обеих матках
- 14:51 Убийц было двое: в деле о расстреле Немцова вскрылась важная деталь
- 14:50 Зеленский анонсировал обмен «всех на всех» до нового года
- 14:50 Российская футболистка погибла в страшном ДТП
- 14:38 В Киеве сокращают маршруты троллейбусов и трамваев
- 14:27 Самый эпичный момент в истории баскетбола попал на видео
Российская футболистка погибла в страшном ДТП (фото)
Российская футболистка Алена Трушкина скончалась в результате автокатастрофы, сообщает официальный сайт ФК «Иртыш» (Омск).
Авария произошла на 882-м километре трассы Новосибирск — Омск. По предварительным данным, Алена Трушкина, находясь за рулем «КИА Церато», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 3010 GA».
Футболистка получила травмы, несовместимые с жизнью, а ее 37-летний пассажир в состоянии комы с тяжелейшей открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости госпитализирован в реанимацию местной больницы.
Трушкина — воспитанница омского футбола. Выступала за «Иртыш» с 2012 года. В 2014-м перебралась в «Уфу», а спустя год — в красноярский «Енисей», в составе которого в 2017 году играла в высшем дивизионе чемпионата России.
Алена Трушкина — серебряный призер первого дивизиона российского первенства 2015 и 2016 годов. В составе команды Сибирского федерального университета девушка неоднократно становилась победительницей всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. В 2016 году в составе сборной российских немцев футболистка стала бронзовым призером «Европеады».
«Футбольный клуб „Иртыш“ выражает искренние соболезнования родным и близким Алены. В такие моменты слова бессильны… Крепитесь!» — говорится в сообщении «Иртыша».
Алена Трушкина (3-й номер) совсем недавно играла в высшем дивизионе чемпионата России
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская футболистка Анастасия Березина умерла во сне.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...