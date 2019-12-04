Российская футболистка погибла в страшном ДТП (фото)

Спорт

Российская футболистка Алена Трушкина скончалась в результате автокатастрофы, сообщает официальный сайт ФК «Иртыш» (Омск).

Авария произошла на 882-м километре трассы Новосибирск — Омск. По предварительным данным, Алена Трушкина, находясь за рулем «КИА Церато», не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 3010 GA».

Футболистка получила травмы, несовместимые с жизнью, а ее 37-летний пассажир в состоянии комы с тяжелейшей открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости госпитализирован в реанимацию местной больницы.

Трушкина — воспитанница омского футбола. Выступала за «Иртыш» с 2012 года. В 2014-м перебралась в «Уфу», а спустя год — в красноярский «Енисей», в составе которого в 2017 году играла в высшем дивизионе чемпионата России.

Алена Трушкина — серебряный призер первого дивизиона российского первенства 2015 и 2016 годов. В составе команды Сибирского федерального университета девушка неоднократно становилась победительницей всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу. В 2016 году в составе сборной российских немцев футболистка стала бронзовым призером «Европеады».

«Футбольный клуб „Иртыш“ выражает искренние соболезнования родным и близким Алены. В такие моменты слова бессильны… Крепитесь!» — говорится в сообщении «Иртыша».

Алена Трушкина (3-й номер) совсем недавно играла в высшем дивизионе чемпионата России

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская футболистка Анастасия Березина умерла во сне.

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