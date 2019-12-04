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Разделили материнство: супруги-лесбиянки выносили своего сына по очереди в обеих матках (фото)

14:57 4 декабря 2019 150
Донна и Джасмин с ребенком
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британская пара лесбиянок, проживающая в графстве Эссекс, стала родительницами. Они выносили своего сына по очереди — в обеих матках. Это получилось благодаря новому методу под названием «разделенное материнство». 30-летняя Донна и 28-летняя Джасмин Фрэнсис-Смит прибегли к помощи ЭКО. Оплодотворенную спермой донора яйцеклетку сначала подсадили на 18 часов в матку одной женщины, а затем перенесли в матку другой. Ребенок, которому дали имя Отис, благополучно появился на свет 30 сентября. Его родила Джасмин.

Донна и Джасмин говорят, что этот опыт еще больше эмоционально сблизил их друг с другом и с ребенком.

Издание Metro утверждает, что супруги-лесбиянки стали первой в мире однополой парой, ребенка которой выносили оба родителя.

Однако ранее, как сообщали «ФАКТЫ» в США лесбиянки также завели малыша, выносив его по очереди.

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