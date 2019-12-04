Шоу-бизнес

Участника десятого сезона «Х-фактора» (СТБ), популярного белорусского телеведущего и певца Георгия Колдуна называют секс-символом проекта. Георгий — участник команды «30+», которую опекает Оля Полякова. Кстати, сама артистка признается, что Колдун — ее любимчик. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Георгий Колдун признался, доволен ли своим выступлением на первом прямом эфире и хочет ли победить в проекте.

— Как и любой шаг на этом проекте, первый прямой эфир был для меня очень важен, — рассказал Георгий. - Хотя не могу сказать, что накануне я был уверен в том, что пройду дальше. Знаете, всегда остается доля сомнений. Я гораздо меньше волнуюсь постфактум, чем до того, как выхожу на сцену. Для меня основная задача — максимально выложиться до того момента, пока не придется выслушивать какие-то комментарии о себе. Дальше просто начинается внутренняя работа с самим собой — доволен ли я своим выступлением, все ли удалось воплотить.

Команда Оли Поляковой

— Вы остались довольны первым эфиром?

— На самом деле не настолько, насколько этого бы желал. В принципе, я всегда достаточно критично к себе отношусь и считаю это вполне нормальной историей. Конечно, не занимаюсь самоедством, но и на «Х-факторе» я был в не совсем привычных условиях. Это — коллективный труд. Я влился в историю, которую придумали режиссеры, осуществили постановщики, воплотили музыканты. Я зависел от очень многих людей, поэтому переживал, насколько был в этом органичен. Можно, конечно, ко всему относиться гораздо проще. Мне кажется, все сложилось на 80 процентов от того, как я хотел, чтобы это было. Надо учитывать и стрессовую ситуацию…

— С вашим номером была какая-то заминка?

— Это прямой эфир, были определенные технические моменты, и надо подготовить сцену к выступлению следующего участника. На самом деле никакой неожиданности не было, и зрители, по большому счету, не должны ни о чем догадываться. Достаточно сложно «переодевать» сцену незаметно для зрителей. Но в этом и состоит волшебство телевидения.

— Сколько в вашей жизни уже длится «Х-фактор»?

— С июля нынешнего года. Но он появляется в моей жизни эпизодически. Сначала я прилетел в Киев из Минска буквально на один день. Даже без ночевки. Потом был тренировочный лагерь — три дня. И сейчас мы, участники, собрались все вместе за неделю до старта прямых эфиров.

— Кто подтолкнул вас принять участие в украинском вокальном проекте?

— Не хватало, чтобы в моем возрасте еще кто-то рассказывал мне, что делать! Я очень самостоятельный мужчина. Может, просто у меня выражение лица такое, что мне вроде бы нужен подсказчик. На самом деле нет.

Для меня «Х-фактор» — в своем роде некое приключение. Не более. Я достаточно просто отношусь к таким вещам. Взял и поехал. Все это случилось спонтанно. Никаких планов я заранее не строил. Мне просто на глаза попалось объявление о старте кастингов, я отправил свои видео, записи. Потом мне позвонили, и все началось.

Бывают вещи, которые я делаю в жизни интуитивно. Участие в «Х-факторе» — одно из них. Я смотрел этот проект иногда в интернете. Мне нравилось, что это не только вокальный проект, но и про людей. Это и сыграло роль в том, что я захотел поучаствовать — так я чувствую себя комфортнее, чем, скажем, вокальным «спортсменом». У меня нет задачи показать всем свой диапазон голоса. Более того, у меня нет музыкального образования. То, что я пою, лишь потребность самовыражения.

— В Беларуси вы достаточно популярный певец.

— Да, иногда выступаю с концертами, пишу песни, снял клип — кстати, в Киеве. Просто вижу реакцию публики на свои выступления — им нравится. Понимаю, что есть люди, которые поют гораздо лучше меня. Но так я выражаю свой избыток эмоций, наверное. Так что формат «Х-фактора» для меня ближе, скажем, «Голоса». А у нас, в Беларуси, к сожалению, подобных масштабных проектов нет.

— Что сказал ваш брат, популярный певец Дмитрий Колдун, узнав, что вы стали участником «Х-фактора»?

— А я это не афишировал. У нас была история, когда Дима поехал когда-то на «Фабрику звезд», ничего мне не сказав, и я поступил так же. Просто я не очень люблю хвастаться о намерениях. Я рассказал брату, когда находился уже в тренировочном лагере, он пожелал мне удачи.

— В каком режиме вы сейчас находитесь?

— Строгом. Мы постоянно готовимся к субботнему эфиру — выезды на площадку, съемки. Неделя перед вторым эфиром у меня особенно напряженная. Дело в том, что я работаю ведущим на белорусском телевидении. Сейчас идут съемки проекта, и мне нужно будет находится в павильоне, в Минске. Вплоть до субботы. Мы записываем программу утром, потом я прилетаю в Киев, на генеральный прогон «Х-фактора», затем выхожу в прямом эфире, а ночью сажусь в самолет — и опять в Минск, досниматься в проекте. Параллельно, конечно, репетирую. Режим, скажем, не самый удобный. Но я занимаюсь работой, которая мне нравится и проносит удовольствие. Хотя и является энергозатратной штукой.

— У вас большая армия поклонниц. Думали, что будете делать с победой?

— На самом деле, певческая карьера в Минске у меня уже давно. Начинать ли ее в Украине — не хочу загадывать. Я буду решать задачи по мере их поступления. Даже не победив, а показав себя, получив дополнительную аудиторию, я буду довольствоваться и этим. Мне вообще в жизни ничего просто так не дается. Это, может, я лишь произвожу впечатление счастливчика. Но за всем, что имею, стоит огромный кусок работы — и внешней, и внутренней.

Видео выступлений участников первого прямого эфира смотрите здесь.

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