Последствия смертельного пожара в одесском колледже сняли с воздуха (фото, видео)

Происшествия

Пожар в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой сняли с дрона. Так особенно хорошо виден масштаб возгорания (напомним, спасатели заявили, что огонь охватил 4 тысячи квадратных метров). Фото и видео опубликовал местный ресурс Думская.

По данным ГСЧС, пожар начался в 10:12 на третьем этаже здания, после этого, невзирая на усилия спасателей, огонь распространился на правое крыло здания (находится которое ближе к улице Пушкинской) и на угловую башню.

Всего в здании училось и работало примерно 400 человек. Их имена на данный момент уже установлены, подтверждена гибель одной из пострадавших — преподавателя колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в городской клинической больнице № 1.

Напомним, на данный момент пожар уже локализован.

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