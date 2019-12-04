Кушон и хайлайтер: названы основные тренды макияжа 2020

Стиль жизни

Макияж, как и мода, имеет свои тренды. О том, что сейчас на пике популярности, как должна выглядеть современная женщина и какие «хитрости» помогут полюбить свое отражение в зеркале, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала директор национального конкурса красоты «Мисс Украина-Вселенная», известный бьюти-блогер Анна Филимонова (ранее Анна давала «ФАКТАМ» советы по уходу за лицом).

«Стоит гордиться своими морщинками, родинками, не быть „идеально“ накрашенной, и тогда ты в тренде»

— Анна, какие главные принципы при выборе макияжа?

— Прежде всего макияж должен подходить вам и соответствовать событию или времени дня. Он призван подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки. Очень часто визажисты делают одинаковый мейк всем подряд, не учитывая особенностей лица. Я не люблю, когда при нанесении макияжа девушке меняют черты лица: слишком увлекаются контурингом, перерисовывают нос или делают раскосыми глаза.

— Какой макияж сейчас в тренде?

— «Макияж без макияжа» — словно вы и не делали его, но при этом лицо выглядит безупречно и свежо. В моде свежесть и веснушки (их даже добавляют на лицо). Этот тренд сохранится и в 2020 году.

Макияж должен быть без использования контуринга и четких линий. Не быть слишком глянцевым. Стоит гордиться своими морщинками, родинками, не быть «идеально» накрашенной, и тогда ты в тренде. В прошлое ушли контурный карандаш, стрелки, сильная напудренность и идеальный тон лица. Оно должно быть естественным и немного влажным.

— Это днем, а если собираешься на вечеринку?

— Дневной макияж действительно не терпит ярких глаз, губ и скул. Он нейтрален, идеально выглядит при дневном свете, освежает и не «кричит». Акцент может быть сделан только на глаза. Губы — натуральных цветов. Если хотите иметь более длинные ресницы, чтобы подчеркнуть мягкий взгляд, купите коричневые пучки. Вечерний же макияж совсем другой. Он более заметный и фундаментальный, чтобы в темных вечерних тонах читались черты лица. Здесь могут быть применимы блестки, глиттер, яркие помады и накладные ресницы.

— С чего надо начинать делать макияж?

— Самое важное — хорошо подготовить кожу. Она должна быть увлажненной кремом. Это главный козырь удачного макияжа и его основа. На увлажненную кожу наносите базу под макияж — она выравнивает цвет лица, подсвечивает, освежает и хорошо фиксирует тон. При хорошей базе можно проходить весь день с макияжем, и он будет выглядеть почти как утренний.

«Покупайте тональную основу двух цветов — ваш и темнее на один оттенок. Затем миксуйте их для идеального цвета»

— Как правильно подобрать тональную основу?

— Она должна быть идентична цвету вашей кожи. Иначе ее будет видно на лице. В магазинах часто предлагают нанести тестер цвета на внутреннюю поверхность кисти. Но я советую наносить крем на кожу лица. Таким образом сразу будет ясно — подходит оттенок или нет. И маленький совет: покупайте тон двух цветов — ваш и темнее на один оттенок. Затем миксуйте их для идеального цвета.

— Сейчас в моде хайлайтеры. Какие основные правила их выбора?

— Хайлайтер, высветляющий отдельные участки лица, зависит от макияжа и его тональности. Они есть жидкие, пудровые или в стике. Если макияж в холодных тонах, то и тон хайлайтера должен быть не теплым. Если кожа загорелая, можно попробовать с золотым пигментом, более темный. Но если решили иметь один хайлайтер, купите нейтрального цвета и наносите его в нескольких местах: на верхнюю часть скул, под брови, над губой в ямочку и слегка на спинку носа. Если хайлайтер с розовинкой, персиком или бронзой, можно нанести его на яблочки щек и веки. Но совсем немного. Кстати, если добавить каплю жидкого хайлайтера в тональный крем, она прекрасно его «подсветит». Но такой эффект лучше применять для вечернего выхода.

— Можно ли при помощи макияжа сделать лицо идеальной формы?

— Существует несколько основных техник коррекции лица; стробинг, бронзинг и, самая контрастная, контуринг. Но есть основные правила, следуя которым, можно сделать всё самому: высветлить центр лба, скулы, ямку над губой, спинку носа. Затем затемнить боковые поверхности лба, носа и пространство под скулами. Учитесь делать макияж самостоятельно, лучше вас ваше лицо не знает никто.

— Существуют правила нанесения румян?

— Они очень просты. Улыбнитесь, чтобы яблочки щек стали более выразительными, мысленно разделите щеки вертикальной линией на две части и наносите румяна круговыми движениями на верхнюю часть, которая ближе к ушам, направляя кисть к вискам. Затем хорошо растушуйте. Если румяна жидкие, важно наносить их до использования пудры.

Что касается пудры, то я обожаю кушоны — это симбиоз тонального праймера и пудры. Благодаря рыхлой губке они классно впитываются в кожу и ложатся мелкими точечками, которые быстро поглощает кожа.

— Как правильно подобрать цвет румян?

— Румяна от слова «румянец». Я, например, люблю наносить любимую помаду на щечки, как делали наши мамы. Больше люблю жидкую текстуру: она идеально сливается с кожей. Чтобы подобрать цвет румян к цвету помады, нанесите ее на тыльную сторону ладони и разотрите как можно тщательнее. Проявится подтон цвета — он и станет идеальным оттенком ваших румян.

— Какой ваш любимый макияж?

— Мне нравится, когда кожа, как после поездки на море, — загорелая и мерцающая. Я использую тональный крем средне-темный, добавляю в тон каплю бронзата. Наношу персиковые румяна с шимером и немного бронзовых теней с золотом. А чтобы поддерживать загар на лице, иногда использую автозагар с уходом. Но часто под рукой может не оказаться всех этих средств, а выглядеть надо безупречно. Для этого у каждой девушки с собой есть косметичка с самым необходимым. Так вот, мой любимый минимум — тональная основа, румяна, карандаш для бровей и увлажняющая помада для губ.

Ранее стилист программы «Ранок з Україною» Ольга Нагорная рассказала «ФАКТАМ» о трендовых колготках нынешнего сезона.

А известный украинский визажист Татьяна Бойко рассказала «ФАКТАМ», какой макияж делает женщину моложе, а какой, наоборот, старит.

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