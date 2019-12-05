"Синий кит"? Под Николаевом школьница едва не довела одноклассницу до самоубийства

Происшествия

Работница сельсовета Николаевского района сообщила в полицию, что 14-летняя ученица местной школы изрезала себе руки и собирается покончить с собой. Как выяснилось, школьница участвовала в игре, похожей на «Синий кит». Согласно правилам, нужно было наносить себе телесные повреждения, а в финале совершить самоубийство.

Первое сообщение девочка получила 28 ноября от пользователя под ником Kurator. Ей написали, что игра продлится пять дней. Если девочка умрет, то выиграет, если нет, ей помогут, потому что вступившим в игру назад дороги нет. Собеседник знал о жертве, ее родителях, друзьях всё до мельчайших подробностей и шантажировал этим. Девочка была вынуждена согласиться на участие в игре: она по заданию «куратора» наносила себе телесные повреждения (порезы и ссадины), фотографировала на телефон и отправляла отчеты «куратору». Однако вскоре рассказала обо всем учителю. Из школы о случившемся сообщили в сельсовет, а оттуда — в полицию.

Следователи квалифицировали происшествие как доведение до самоубийства. Над разоблачением человека под ником Kurator работали киберполицейские, сотрудники ювенальной превенции Николаевского отдела полиции. Спустя сутки установили пользователя соцсети, с аккаунта которого девочке приходили задания. Оказалось, что это… одноклассница потерпевшей.

Как объяснила «куратор», она хотела пошутить и не желала плохих последствий. Перед этим она посмотрела видеоролик о таких виртуальных играх и решила поэкспериментировать на одноклассниках. Задания разослала восьми сверстникам, а отреагировала только одна девочка.

Не исключено, что после выяснения всех обстоятельств происшедшего привлекут к ответственности родителей «куратора».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Борисполе под Киевом 12-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, повесившись на поясе от одежды. Правоохранителей заподозрили деятельность группы типа печально известного «Синего кита».

А недавно в Черкассах 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях челленджа #Firechallenge («огненный челлендж»). Суть в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировать процесс на видео и выложить ролик в интернет.

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