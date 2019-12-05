Спорт

Мбаппе сходил на «Золотой мяч» и забил фантастический гол за «ПСЖ» (фото, видео)

Лучший молодой игрок ЧМ-2018, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который в прошлый понедельник в парижском театре «Шатле» принял участие в церемонии вручения «Золотого мяча» (сам француз занял шестое место), помог своей команде отпраздновать победу в матче чемпионата Франции против «Нанта» (2:0).

На 52-й минуте поединка на «Перк де Пренс» 20-летний нападающий после передачи аргентинца Анхеля Ди Марии шикарным ударом пяткой в падении вывел свою команду вперед.

При этом оригинальным получилось не только взятие ворот соперника, но и празднование Мбаппе: форвард сборной Франции улегся на газон, приняв смешную позу. А уже после игры Килиан спародировал себя же, выставив фото в Instagram.

Отметим, что команда немецкого специалиста Томаса Тухеля уверенно лидирует в чемпионате Франции (пять очков отрыва от «Марселя» и игра в запасе), а Мбаппе в этом сезоне забил во всех турнирах 11 мячей и отдал четыре голевые передачи в 14 сыгранных матчах.

Кстати, Килиан отложил переговоры по новому контракту с «ПСЖ». Француз пока не уверен, что хочет продолжать карьеру в Париже, поэтому взял паузу до конца сезона. Действующее соглашение Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 2022 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Килиана Мбаппе назвали самым дорогим футболистам мира.

Фото Instagram, Getty Images





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