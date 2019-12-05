Зеленский рассказал о стандартах НАТО для ВСУ

Украина

Накануне Дня Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечается 6 декабря, президент Владимир Зеленский заявил о необходимости дальнейшей работы по приближению стандартов украинской армии к стандартам НАТО.

«Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы не хотим ежедневно терять лучших украинцев. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем, но сильная армия делает позицию любого государства увереннее и крепче», — заявил Зеленский во время выступления по случаю 28-й годовщины Вооруженных сил Украины и добавил: «Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и обучение. Мы стараемся не на словах, на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО».

По его словам, речь идет о полноценном реформирования всех сфер обороны: военного управления, логистики, подготовки, вооружения и достойного обеспечения военнослужащих и их семей.

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже имеет горький опыт и знает, что может произойти, когда страна не готова защищать свои государственные интересы: «Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом. Потому что она — залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 ноября 2019 года в Украине впервые отметили День сержанта ВСУ. Этот праздник был учрежден 19 апреля 2019 года.

Фото с сайта президента Украины.



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