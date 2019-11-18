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Общество и люди

В Украине впервые отмечают День сержанта: поздравления и открытки

11:17 18 ноября 2019 48
День сержанта Украины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

18 ноября в Украине впервые отмечают День сержанта ВСУ. Этот праздник был учрежден 19 апреля 2019 года.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить сержантов с праздником.

День сержанта ВСУ

В день вашего праздника от всей души хотим пожелать силы и несокрушимой веры, смелых идей, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Ваше мужество способно преодолеть любые препятствия!

День сержанта ВСУ

День сержанта ВСУ

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Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, которые отдали свою жизнь за Украину.

День сержанта ВСУ

День сержанта ВСУ

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Сегодня Украина отмечает День сержанта! Этот праздник определяет особую роль сержантского состава в создании современного боеспособного украинского войска. Будущее Вооруженных Сил — это преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины.

Желаем всему сержантскому составу ВСУ здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное и независимое государство! Слава Украине!

День сержанта ВСУ

День сержанта ВСУ

Больше поздравлений для тех, кто защищает Украину, читайте здесь.

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