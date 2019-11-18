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В Украине впервые отмечают День сержанта: поздравления и открытки
18 ноября в Украине впервые отмечают День сержанта ВСУ. Этот праздник был учрежден 19 апреля 2019 года.
«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить сержантов с праздником.
В день вашего праздника от всей души хотим пожелать силы и несокрушимой веры, смелых идей, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Ваше мужество способно преодолеть любые препятствия!
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Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, которые отдали свою жизнь за Украину.
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Сегодня Украина отмечает День сержанта! Этот праздник определяет особую роль сержантского состава в создании современного боеспособного украинского войска. Будущее Вооруженных Сил — это преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины.
Желаем всему сержантскому составу ВСУ здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное и независимое государство! Слава Украине!
Больше поздравлений для тех, кто защищает Украину, читайте здесь.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».