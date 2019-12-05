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Происшествия

Отобрал у полицейского табельное оружие: во Львове задержали ушлого вора

12:14 5 декабря 2019 241
табельное оружие
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Резонансный инцидент произошел во Львове в ночь на четверг, 5 ноября. Задержанный сумел обмануть бдительность полицейских, завладел табельным оружием одного из правоохранителей, а затем и электронным ключом от двери… Напомним, в Одессе один из задержанных полицией сломал ноги, когда попытался сбежать.

«В Лычаковском районном отделе полиции задержанный по подозрению в совершении кражи 48-летний местный житель завладел табельным оружием одного из полицейских, а также электронным ключом от входных дверей, после чего сбежал из подразделения полиции», — сообщили в ГУ Национальной полиции Львовской области.

Для его розыска и задержания была немедленно начата полицейская операция. Приблизительно в 4:25 оперативники уголовного розыска установили место нахождения беглеца и задержали его. Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты, в отношении него открыто уголовное производство по статьям «незаконное обращение с оружием», «похищение огнестрельного оружия», что предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, назначено служебное расследование.

Ранее в Киеве прокурор по дороге на работу задержал мужчину, который только что ограбил магазин.

Также в столице Украины на афериста «забыли» надеть электронный браслет, и он сбежал.

На столичной Борщаговке вор натравил на полицейских свою собаку, и правоохранителям пришлось застрелить животное.

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