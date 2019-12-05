Новые тренды в маникюре: светлые цвета, оттенки красного, декор (фото)

Стиль жизни

Зима вступила в свои права. А вместе с ней в моду вошли новые тренды. Не учитывать их невозможно. Они покоряют своей красотой и необычностью. Стильный вид выделяет женщину, ставит ее на определенную высоту. Он говорит о том, что она держит руку на пульсе моды, следит за модными тенденциями. И это стремление к эстетическому совершенству похвально. Быть в авангарде моды, к слову, нелегко. Но результат всегда ощутим. Вы обязательно услышите в свой адрес комплименты от знакомых и даже незнакомых людей. Кто-то попросит у вас совета по стилю. Кто-то возьмет на заметку вашу идею в стремлении тоже не отставать от моды. О модных тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Тина Унгар.

— Тина, какой цвет можно назвать фаворитом зимы?

— Красный. Особенно популярными будут его оттенки — Red Classic, Marsala и Red Blood. Также востребованы светлые ногти. Актуальны такие цвета, как серый, бежевый, розовый. Очень элегантны прозрачные покрытия. Все перечисленные оттенки хорошо сочетаются с минималистичным декором, возможно, блестящим. Эффектны дизайны с фольгой. К слову, красный тоже можно сочетать с блестками и кристаллами. Он красиво смотрится как с глянцевой, так и с матовой отделкой.

Фаворит зимы – красный цвет (фото из альбома Тины Унгар)

— Френч актуален?

— Безусловно. Он подойдет для всех случаев жизни. За это мы его и любим. Точно так же, как и универсальный нюд. К слову, дополните его кристаллами, и вы получите маникюр элегантный и эффектный одновременно.

— Какой маникюр посоветуете любительницам экстравагантных дизайнов?

— Яркие цвета с тонким блеском декора. Или, к примеру, ногти с крупными блестящими частицами, маникюр с 3D-эффектом. Популярный тренд зимы — пузырьки на ногтях. Сейчас эта техника в апогее моды.

Любительницам экстравагантности понравятся яркие цвета (фото из альбома Тины Унгар)

— Какая форма ногтей и длина актуальны?

- Наиболее востребованная форма ногтей — миндалевидная, А длина приветствуется средняя — она наиболее практична. Но, конечно, нужно учитывать индивидуальные особенности ногтей. Нужно выбирать то, что подходит именно вам.

— Что посоветуете для офиса?

— Овальные короткие и средней длины ногти ярких цветов, таких как красный, цикламеновый, темно-розовый.

— А что предпочесть любительницам спортзала?

— Выбирайте маникюр не для спортзала, а прежде всего в соответствии с вашим родом деятельности. Что касается спорта, ценится прежде всего удобство.

— Какой маникюр предпочтете этой зимой для себя?

— Мне импонируют оттенки красного и нюда. А декор я предпочитаю элегантный, минималистичный.

В тренде светлые ногти (фото из альбома Тины Унгар)

— Иногда хочется выбрать необычный оттенок лака, а потом думаешь: но как его вписать в свой образ, если пуховик голубой, сапоги бордовые, платье под пуховиком зеленого цвета?

— Выбирайте нюд — и не ошибетесь. Он найдет общий язык со всеми цветами в вашем наряде.

— Как ухаживать зимой за руками?

— В холодное время кожа рук становится очень чувствительной, поэтому я рекомендую применять парафиновые процедуры и увлажняющие кремы, они также будут полезны для ногтей и кутикулы.

— Какой маникюр делает женщину моложе, а какой способен прибавить годы?

— Молодость готова пробовать все новое и экстравагантное. Женщины в более старшем возрасте, как правило, предпочитают простой и красивый маникюр.

— Что, с вашей точки зрения, является главным критерием хорошего вкуса?

— Простота и утонченность.

— Какой маникюр будет востребован в будущем?

— Не перегруженный декором.

Актуальны дизайны с фольгой (фото из альбома Тины Унгар)

— Как вы пришли в профессию?

— Однажды я вышла из салона крайне разочарованная. Мой маникюр мне не нравился. Это было совершенно не то, что я хотела. В этот период я находилась в декретном отпуске, поэтому было время, чтобы изучать в интернете, как делается маникюр. Я серьезно увлеклась этим. А спустя время начала практиковать. Мне нравилась работа, она творческая. Удовольствие доставляли и счастливые лица клиенток. Мне нравится учиться новым техникам нейл-арта, осваивать новые дизайны. Но первое, что должен знать мастер, — то, какое строение имеет ноготь, как он растет, знать все о дезинфекции инструментов.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Люди. Я люблю общаться, слушать жизненные истории моих клиенток, узнавать от них что-то новое, интересное, возможно, то, что и мне когда-то может пригодиться в жизни.

— Какой комплимент клиентки был для вас лучшим?

— Постоянно слышу слова благодарности от клиенток. Но особенно меня тронули слова одной из них. Она сказала, что мой маникюр узнает из тысячи других. Это большая степень доверия. И я горжусь, что заслужила такое отношение клиентов.

Тина Унгар: «Говорят, что руки - визитная карточка женщины, и я с этим согласна» (фото из альбома Тины Унгар)

— Бывали ли вы в Украине? Что знаете о Киеве?

— Еще не бывала, но мечтаю об этом. Хочу посетить столицу Украины. Знаю, что Киев — очень красивый город с богатой историей. В столице Украины есть знаменитые храмы, которые было бы интересно увидеть. Обязательно приеду в Киев — и не одна, а со своей семьей. А я приглашаю читателей «ФАКТОВ» в Румынию — мою родную страну, которую очень люблю. Здесь вы сможете насладиться невероятно красивыми пейзажами, увидеть интересные достопримечательности.

— Как считаете, может ли красивый маникюр изменить судьбу женщины?

— Говорят, что руки — это визитная карточка женщины, и я с этим согласна на сто процентов. Ходить в салон раз в месяц, чтобы заботиться о своих руках, — это необходимость. Красивый стильный маникюр дает вам больше уверенности в себе, вы чувствуете себя сильнее, и я думаю, что в определенный момент безупречный маникюр может открыть дверь к успеху или даже изменить вашу судьбу.

О новом эффекте в оформлении ногтей, который называется «северное сияние», «ФАКТАМ» рассказала румынский нейл-стилист Лаура Гаврилеску.

А призер международного конкурса по нейл-дизайну Наталья Зеновей отметила, что графический дизайн нынешней зимой уступает место минимализму. В моде ногти короткой и средней длины, более естественные и элегантные. Фавориты же сезона — французский маникюр и нюд.

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