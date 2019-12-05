Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины

Спорт

Программа предпоследнего в уходящем году, 17-го, тура чемпионата Украины по футболу рассчитана на три дня. В центральном поединке тура на столичном «Олимпийском» сойдутся вторая и третья команды УПЛ «Динамо» и «Заря», которая в последних пяти встречах трижды отобрала очки у «бело-синих» (две ничьи в Запорожье — 1:1, 2:2 и одна — 1:1 в Киеве). Отметим, что за команду Виктора Скрипника из-за дисквалификации не сыграет Леднев, а из-за условий арендного соглашения — принадлежащие «Динамо» Тымчик и Михайличенко.

Букмекеры в матче «Динамо» — «Заря» отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на победу киевлян принимает с коэффициентом 1,40, на ничью — 5,60, на выигрыш луганчан — 6,20.

В донецком противостоянии сойдутся «Шахтер», не сумевший прошлом туре победить «Мариуполь» (1:1), и «Олимпик», который после серии из пяти матчей без поражений уступил в прошлое воскресенье «Динамо» (1:3). Напомним, что на следующей неделе у команды Луиша Каштру решающий поединок в группе Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (10 декабря в Харькове).

«Александрия» перед визитом в Бельгию на игру Лиги Европы с «Гентом» примет на родной арене «Ворсклу», которая после кошмарной серии в прошлом туре выиграла первый матч под началом Юрия Максимова.

«Колос», у которого в разгаре реконструкция домашнего стадиона в Коваливке, на столичной «Оболонь Арене» померяется силами с еще одним новичком УПЛ «Днепром-1». В матче первого круга успех сопутствовал подопечным Дмитрия Михайленко — 2:1.

Еще в двух поединках тура вернувшийся в топ-шестерку «Мариуполь» сыграет дома с аутсайдером премьер-лиги «Львовом», а в гости к «Карпатам», которые не могут выиграть девять (!) матчей подряд, наведается один из лидеров «Десна».

Чемпионат Украины. 17-й тур

6 декабря (пятница)

«Шахтер» — «Олимпик"19:00 «Футбол 1»

7 декабря (суббота)



«Александрия» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 1»

«Колос» — «Днепр-1» 17:00 «Футбол 1»

8 декабря (воскресенье)



«Мариуполь» — «Львов» 14:00 «Футбол 1»

«Карпаты» — «Десна» 14:00 УНИАН

«Динамо» — «Заря» 17:00 «2+2»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 44 очка;

2. «Динамо» — 33;

3. «Заря» — 31;

4. «Десна» — 30;

5. «Александрия» — 27;

6. «Мариуполь» — 18;

7. «Олимпик» — 18;

8. «Днепр-1» — 18;

9. «Колос» — 17;

10. «Карпаты» — 11;

11. «Львов» — 11;

12. «Ворскла» — 11.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Артем Беседин («Динамо»), Богдан Леднев («Заря»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 6 — Виктор Цыганков («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»); 5 — Назарий Русин, Владлен Юрченко (оба — «Заря»), Беньямин Вербич, Карлос де Пена (оба — «Динамо»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче Лиги Европы в меньшинстве не удержало ничью на поле шведского «Мальме».

Фото ФК «Динамо»



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