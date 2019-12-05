- 17:17 День святого Николая 2019: поздравления и открытки
- 17:13 На анонсы концертов блатной российской группы «Воровайки» в Украине отреагировали в МВД и Госпогранслужбе
- 17:05 Геруса обвинили в получении денег за открытие импорта электроэнергии из России, – СМИ
- 16:59 В Раду зашел новый "слуга народа": кто такой Сергей Мандзий
- 16:58 Биатлон в Эстерсунде: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки
- 16:41 От крупнейших в Украине сетей АЗС потребовали снизить цены на бензин
- 16:32 Путь сборной Украины на Евро-2020: все 17 голов команды Шевченко в одном ролике
- 16:29 Зеленский поручил проверить все общежития, детсады и учебные заведения в связи с пожаром в Одессе
- 16:17 Художница ZINAЇDA и «Артрехаб» обратились к 200 главам стран с призывом поддержать мир в Украине
- 16:12 Рада отсрочила штрафы для «евробляхеров»: подробности законопроекта
- 16:10 На новогоднее украшение Офиса президента потратят кругленькую сумму
- 16:08 Регина Тодоренко показала, как кормит сына грудью
Зеленский поручил проверить все общежития, детсады и учебные заведения в связи с пожаром в Одессе
После масштабного пожара в колледже в Одессе президент Владимир Зеленский потребовал провести проверки в других вузах, а также в школах, детсадах, ПТУ. Кроме того, подвергнутся проверкам общежития, учреждения здравоохранения и соцзащиты, транспортные объекты.
Проверять места массового скопления людей будут в течение месяца. 10 января 2020 года глава государства ждет отчета от инспекторов. Будет изучено, как в школах, вузах и детсадах соблюдают правила пожарной безопасности, каким инструментарием располагают.
Отдельные проверки коснутся и самих проверяющих. «Провести проверку… на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении служебных обязанностей», — говорится в поручении.
Также Зеленский поручил владельцам торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц не дожидаться проверок, а самим обеспечить пожарную безопасность на объектах.
Напомним, 4 декабря в Одессе горело здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вследствие пожара погибла 17-летняя студентка, 27 человек пострадали. Судьба еще 15 человек неизвестна, есть вероятность, что они находились в здании в момент пожара.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.