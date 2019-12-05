Происшествия

Зеленский поручил проверить все общежития, детсады и учебные заведения в связи с пожаром в Одессе

После масштабного пожара в колледже в Одессе президент Владимир Зеленский потребовал провести проверки в других вузах, а также в школах, детсадах, ПТУ. Кроме того, подвергнутся проверкам общежития, учреждения здравоохранения и соцзащиты, транспортные объекты.

Проверять места массового скопления людей будут в течение месяца. 10 января 2020 года глава государства ждет отчета от инспекторов. Будет изучено, как в школах, вузах и детсадах соблюдают правила пожарной безопасности, каким инструментарием располагают.

Отдельные проверки коснутся и самих проверяющих. «Провести проверку… на предмет халатности, безответственности или недобросовестности при исполнении служебных обязанностей», — говорится в поручении.

Также Зеленский поручил владельцам торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц не дожидаться проверок, а самим обеспечить пожарную безопасность на объектах.

Напомним, 4 декабря в Одессе горело здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вследствие пожара погибла 17-летняя студентка, 27 человек пострадали. Судьба еще 15 человек неизвестна, есть вероятность, что они находились в здании в момент пожара.

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