Шоу-бизнес

В четверг, 5 декабря, на канале СТБ состоится 15-й выпуск популярного проекта «Зважені та щасливі» (о 14-м выпуске читайте здесь). Участников реалити ждет самый жесткий конкурс сезона и один из самых экстремальных — гонки на… тракторах. До финального эфира осталось три недели. Борьбу за главный приз продолжают семь участников. Минувший эфир проекта покинула известная оперная певица, солистка муниципального Киевского театра оперы и балета для детей Алена Гребенюк. Алена пришла на проект с весом 107 килограммов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Гребенюк рассказала, почему на проекте ее называли «серым кардиналом», что было самым сложным после реалити и какого режима питания она теперь придерживается.

«Проект дал мне понять, что здравый эгоизм — это хорошо. И для семьи в том числе»

— Конечно, я была огорчена, что ухожу, — призналась Алена. — И не важно, в какое время это произошло. Проект слишком многое для меня значит: он сильно изменил мою жизнь, подарил новых друзей и новую себя. На самом деле я каждый день благодарю людей, которые меня туда взяли.

— И для этого стоило лишь потерять пару десятков килограммов?!

— Представьте! У меня просто кардинально изменились приоритеты в жизни. Я по-прежнему имею много вокальных и творческих проектов. Но теперь больше времени посвящаю себе и своей семье. Раньше, признаюсь, обращала на себя внимание в последнюю очередь. Все откладывала на потом. Но проект дал мне понять, что здравый эгоизм — это хорошо. И для семьи в том числе.

— Чем вы пожертвовали ради реалити?

— Благодарна директору моего театра Петру Качанову за то, что он позволил мне уйти в проект, хотя изначально мы не понимали, сколько мне потребуется времени. Это была для меня сильная моральная поддержка. Я отказалась от нескольких предложений, но в этом нет ничего страшного — всех денег не заработаешь. Зато на «Зважених» приобрела гораздо больше. Я человек очень деятельный — приняв правила игры, включилась в нее на полную. Да, правила были жесткими. Более того, никто из ребят не ожидал, что они будут настолько тяжелыми.

— Но вы же понимали, на что «подписываетесь»?

— Честно говоря, нет. До этого смотрела проект кусочками и не совсем отдавала себе отчет в том, что меня ждет. Сложнее всего оказалось «включиться» в спорт. Худеть мне было нетрудно. Да и моральная составляющая внутри проекта не была для меня тяжелой. Все-таки я прослужила 20 лет в театре, а там отношения в коллективе куда сложнее. И пусть меня в «Зважених» называли «двуликой» и «серым кардиналом», просто я так много лет работаю с людьми, что научилась приспосабливаться к обстоятельствам. А вот с физической точки зрения мне было тяжело. Я была самой взрослой участницей, и пришлось ломать многие свои привычки. Но у меня была движущая сила — Паша «розовый» и Женя «коричневый». Два лидера и моих друга.

— Был момент, когда вам хотелось покинуть проект?

— Это случилось, когда ушел мой партнер Руслан. Я понимала, что он устал и может худеть самостоятельно. Но при том раскладе Руслан был для меня самым лучшим партнером. Когда его не стало, у меня было горькое чувство и я была готова покинуть реалити. Знаете, говорю сейчас с вами, вспоминаю и опять ком в горле. Тогда меня удержало то, что я не могла подвести команду и тренера Иракли — замечательного, мудрого человека. Его фраза «боли нет» стала моим мотиватором. Вообще, в этом проекте себя жалеть нельзя. Как только это происходит, ты проигрываешь.

«Ем четыре раза в день и никогда не наедаюсь на ночь»

— Что было самым сложным, когда вы покинули реалити?

— Многие участники говорят, что им было тяжело в первую неделю, у меня такого не случилось. Сложно стало, наверное, через пару недель после ухода из проекта. В сентябре, когда у меня начало устаканиваться расписание, дочь пошла в школу, мне нужно постоянно ездить на тренировки. Помню, села однажды и написала руководителям проекта: «Верните меня назад». Они мне: так уже ничего нет! Я отвечаю: ничего не знаю, просто хочу назад.

— Вы ушли с весом 89 килограммов.

— А на пост-шоу показала 82 килограмма. Это был хороший результат. У нас с Анитой был даже спор, что, если я перейду черту 83, то мы выпьем с ней шампанского. Так и случилось.

— Какой у вас сейчас режим дня?

— Занимаюсь два раза в неделю — больше не получается. Очень много творческих проектов. Но форма все время ездит со мной в машине. Силовые упражнения не делаю — только кардио и аэробику. Режим питания остался неизменным со времени участия в шоу. На самом деле я пошла туда ради своей дочери (Лизе — 10 лет. — Авт.), и она тоже показывает сейчас неплохие результаты по снижению веса. Мы питаемся по схеме, которую нам составила Света Фус.

— Какие продукты для вас под запретом?

— Таких нет. Если это сладости, то, понятно, только без сахара. Фрукты я и до проекта не особо любила. Могу позволить пол-ложки меда. Раз в неделю ем пять граммов черного шоколада — мне этого достаточно. Я счастлива, что Света не запретила мне пить кофе. Могу позволить себе кусочек хлеба. Особенно, когда выкладываешься на спектакле. Но ем хлеб из ржаной или гречневой муки и обязательно бездрожжевой. Света разрешила мне даже сухое вино — 150 г раз в неделю.

— Значит, ничем не пришлось пожертвовать?

— Конечно, есть то, что я исключила из рациона. Раньше обожала лаваш, употребляла много жирного — мясо, сало. Могла съесть бутерброд с селедкой на ночь. Теперь в моем питании появилась системность: ем четыре раза в день и никогда не наедаюсь на ночь.

— Вам, наверное, уже пришлось перешивать концертные наряды?

— У меня осталось всего два платья, остальные отданы на перешивку. Но дизайнеры говорят, что им легче сшить новые. Правда, нового гардероба пока нет, потому что мой процесс похудения продолжается. Я иду к цифре 75 килограммов.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» самая скандальная участница проекта Рима Пенджиева откровенно рассказала о том, что происходило за кулисами шоу, и причинах своего ухода.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter