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В Раду зашел новый "слуга народа": кто такой Сергей Мандзий
В Верховной Раде нашлась замена ушедшему в исполнительную власть депутату Александру Кубракову. На его место придет новый «слуга народа» — 45-летний Сергей Мандзий, юрист из Хмельницкого.
Мандзий родился в Хмельницком в 1974 году. В 2011 году получил квалификацию экономиста и юриста в Хмельницком университете управления и права.
В политику Мандзий пришел в 2002 году, когда был избран депутатом горсовета Хмельницкого. В дальнейшем депутата дважды переизбирали — в 2006 и в 2010 году. Баллотировался кандидат от Народного блока Литвина и Народной партии соответственно.
В 2015 году Мандзий пробовал стать мэром родного города, а также в очередной раз избраться в горсовет от БПП. Попытка оказась неудачной.
В 2019 году на выборы в Раду Мандзия включили 136 номером в список партии «Слуга народа». Место в парламенте политик получил, когда депутата Кубракова лишили мандата и поставили во главе Укравтодора.
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