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Украина

Украина подала на Россию в Международный суд за казнь украинских военных под Иловайском

18:55 5 декабря 2019 190
иловайск
Инф. «ФАКТОВ»

Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге по поводу агрессии России на Донбассе. Это уже пятое обращение в МУС — новое заявление касается казни девяти военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014 и 2015 году.

В казни украинских военных Украина обвиняет пророссийскую группировку «Казачий союз «Область войска Донского». К заявлению в суд прилагаются фото- и видеодоказательства. Они подтверждают, что украинские военные были захвачены в плен и там убиты. Украинская сторона предъявила суду показания очевидцев убийств, а также документы о смерти военнослужащих в плену.

Как сообщает Генпрокуратура, Украина обратила внимание суда, что Россия ведет боевые действия на Донбассе «чужими руками», активно привлекая в конфликт подконтрольныенезаконные вооруженные формирования.

Генпрокуратура продолжает собирать доказательства ведения Россией агрессивной войны против Украины и совершения военных преступлений и преступлений против человечности. В МУС уже направлены заявления о преступлениях против человечности со стороны главарей «ДНР» Игоря Гиркина, Александра Захарченко, Игоря Безлера и других.

Напомним, по последним данным в боях за Иловайск погибли 220 человек, 40 пропали без вести, 13 остаются в плену. Под Дебальцево с 15 января по 18 февраля 2015 года 110 военнослужащих погибли, семеро попали в плен и 18 пропали без вести.

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