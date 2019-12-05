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Пожар в одесском колледже: нашелся один из пропавших без вести
Один человек из предположительно пропавших без вести во время пожара 4 декабря в одесском колледже жив. Помимо тех, кто фигурирует в официальном списке, полиция пыталась выяснить местонахождение некоего Руслана Никоса.
Как стало известно вечером в четверг, 5 декабря, в ходе выездного совещания главы обладминистрации на месте пожара, разыскиваемой оказалась женщина Руслана Микас. Во время составления списка произошла ошибка — ей присвоили мужское имя и фамилию.
«Установлено местонахождение женщины, 1981 г. р., связь с которой была потеряна, и она считалась пропавшей. С ней все в порядке», — говорится в сообщении регионального главка Нацполиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спасатели, которые вошли внутрь сгоревшего здания колледжа, обнаружили женщину без признаков жизни. Теперь в списке пропавших без вести значатся 13 человек. Количество пострадавших увеличилось до 30, хотя трое из них уже выписались из стационара. 5 декабря одесситы массово сдавали кровь для пострадавших.
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