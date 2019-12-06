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Политика

Разумков рассказал о возможном роспуске парламента Зеленским

10:43 6 декабря 2019 10
разумков
Инф. «ФАКТОВ»

Говоря о грядущем роспуске новой Верховной Рады и необходимости поменять депутатов, президент Владимир Зеленский мог просто пошутить. Такую версию озвучил представитель команды Зеленского, спикер парламента Дмитрий Разумков.

«Лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича. Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить», — заявил Разумков в интервью изданию «Новое время».

Распуская Раду восьмого созыва, Зеленский ссылался, что рейтинги доверия парламенту сильно упали. Новая Рада тоже недолго пользовалась поддержкой у населения, и за месяц растеряла 12% симпатиков. Спикер Разумков проблему признает, но недоверие к нынешней Раде предлагает исправлять не радикальными мерами, а грамотным пиаром.

«Есть ряд законопроектов, которые сегодня находятся на рассмотрении парламента и которые не всегда однозначно воспринимает общество. Нужно больше коммуницировать с людьми, доносить позицию, объяснять. В погоне за результатом мы уделяли меньше времени коммуникации», — заявил спикер.

Напомним, согласно последним соцопросам, украинцы стали хуже относиться не только к Раде, но и к президенту Зеленскому. Только за ноябрь доля одобряющих работу Зеленского сократилась на 10 процентных пунктов: с 64% до 54%.

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