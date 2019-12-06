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Субсидия без нарушений: на что обратить внимание
Минсоцполитики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на размер этого вида социальной поддержки.
Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, были приобретены имущество, товары или оплачены услуги на сумму более 50 тысяч гривен — следует в течение 30 календарных дней — не позднее — сообщить об этом орган, назначивший вам субсидию.
Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидия была переназначена на период 2019—2020 годов, ее размер на этот отопительный сезон был рассчитан автоматически на основании доходов за 1−2 кварталы 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли вышеупомянутые изменения, о них следует сообщать в установленный законом срок, нарушение которого может повлечь за собой прекращение оказания помощи.
47,6 миллиарда гривен — такой объем средств заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных субсидий и льгот. Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет современные механизмы контроля адресности предоставления социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и дадут возможность более эффективно помогать тем, кто в этом нуждается прежде всего.
В рамках этой работы специалисты проанализировали практику предоставления жилищных субсидий и разработали пять полезных советов для получателей этого вида государственной поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua/news/17 652.html
Также об изменениях в выплате жилищных субсидий и получении льгот, которые начали действовать с 1 октября, Минсоцполитики информирует здесь: https://www.msp.gov.ua/news/17 651.html
Те, кто желает оформить субсидию онлайн, найдут пошаговую инструкцию по ссылке: https://www.msp.gov.ua/news/17 660.html.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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