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Деньги

Субсидия без нарушений: на что обратить внимание

11:22 6 декабря 2019 148
деньги коммунальные платежи
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Минсоцполитики призывает всех получателей жилищных субсидий своевременно сообщать об изменениях, которые могут повлиять на размер этого вида социальной поддержки.

Если при получении жилищной субсидии у вас изменился состав семьи, состав зарегистрированных в жилом помещении, набор жилищно-коммунальных услуг, появилось транспортное средство с датой выпуска до 5 лет, были приобретены имущество, товары или оплачены услуги на сумму более 50 тысяч гривен — следует в течение 30 календарных дней — не позднее — сообщить об этом орган, назначивший вам субсидию.

Это важно помнить, ведь для большинства получателей, которым в мае субсидия была переназначена на период 2019—2020 годов, ее размер на этот отопительный сезон был рассчитан автоматически на основании доходов за 1−2 кварталы 2019 года. Если за время получения субсидии в вашей семье произошли вышеупомянутые изменения, о них следует сообщать в установленный законом срок, нарушение которого может повлечь за собой прекращение оказания помощи.

47,6 миллиарда гривен — такой объем средств заложен в проекте государственного бюджета на 2020 год для выплаты жилищных субсидий и льгот. Минсоцполитики при содействии Всемирного банка внедряет современные механизмы контроля адресности предоставления социальной поддержки, которые опираются на успешный европейский опыт и дадут возможность более эффективно помогать тем, кто в этом нуждается прежде всего.

В рамках этой работы специалисты проанализировали практику предоставления жилищных субсидий и разработали пять полезных советов для получателей этого вида государственной поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua/news/17 652.html

Также об изменениях в выплате жилищных субсидий и получении льгот, которые начали действовать с 1 октября, Минсоцполитики информирует здесь: https://www.msp.gov.ua/news/17 651.html

Те, кто желает оформить субсидию онлайн, найдут пошаговую инструкцию по ссылке: https://www.msp.gov.ua/news/17 660.html.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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