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Родившемуся с «хвостом» мальчику поклоняются в Индии, считая его воплощением бога обезьян (фото)
Шестилетнему жителю индийского города Дели Шиваму Кумару поклоняются многие жители окрестностей, считая его воплощением бога обезьян Ханумана. Как пишет издание The Mirror, Шивам родился с необычным пучком волос на спине — примерно в районе поясницы. Волосы напоминают хвост.
Сразу после рождения Шивама к необычному ребенку началось паломничество. В конце концов родители, не слишком довольные повышенным вниманием к их сыну, начали по совету своего духовного наставника прятать его от чужих, опасаясь влияния, которое может оказать подобное обожествление на психику мальчика. Да и вообще постоянные визиты незнакомцев оказывали негативный эффект на повседневную жизнь семьи.
Сейчас его дозволено видеть в основном друзьям и соседям, которые уверенны в его божественности и приносят Шиваму шоколадки и прочие сладости.
При этом 30-летняя мать мальчика Рина отказывается сбривать волосы на спине сына, считая, что это может принести несчастье семье. «Это может быть даром Бога, и мы не хотим мешать его планам», — говорит женщина. А бабушка Шивама утверждает, что ее внук ведет себя, как обезьяна — смеется, как они и все время прыгает. Так что она уверена, что Шивам — это инкарнация Ханумана.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии мальчика считают богом из-за его таинственной власти над обезьянами.
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