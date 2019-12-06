Родившемуся с «хвостом» мальчику поклоняются в Индии, считая его воплощением бога обезьян (фото)

Мир

Шестилетнему жителю индийского города Дели Шиваму Кумару поклоняются многие жители окрестностей, считая его воплощением бога обезьян Ханумана. Как пишет издание The Mirror, Шивам родился с необычным пучком волос на спине — примерно в районе поясницы. Волосы напоминают хвост.

Сразу после рождения Шивама к необычному ребенку началось паломничество. В конце концов родители, не слишком довольные повышенным вниманием к их сыну, начали по совету своего духовного наставника прятать его от чужих, опасаясь влияния, которое может оказать подобное обожествление на психику мальчика. Да и вообще постоянные визиты незнакомцев оказывали негативный эффект на повседневную жизнь семьи.

Сейчас его дозволено видеть в основном друзьям и соседям, которые уверенны в его божественности и приносят Шиваму шоколадки и прочие сладости.

При этом 30-летняя мать мальчика Рина отказывается сбривать волосы на спине сына, считая, что это может принести несчастье семье. «Это может быть даром Бога, и мы не хотим мешать его планам», — говорит женщина. А бабушка Шивама утверждает, что ее внук ведет себя, как обезьяна — смеется, как они и все время прыгает. Так что она уверена, что Шивам — это инкарнация Ханумана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии мальчика считают богом из-за его таинственной власти над обезьянами.

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