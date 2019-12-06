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Политика

В Украине резко сократилось число тех, кто за мир на Донбассе любой ценой

11:50 6 декабря 2019 153
война
Инф. «ФАКТОВ»

Пока политики обсуждают предстоящую нормандскую встречу по Донбассу, социологи обратили внимание, что в Украине резко сократилось число сторонников мира любой ценой. Тех, кто выступает за мир на Донбассе на любых условиях, осталось лишь 14%. Если летом идею мира любой ценой разделял каждый пятый взрослый украинец, то теперь только один из семи.

Как показал опрос, проведенный Фондом «Демократические инициативы» совместно с КМИС, большая часть населения — это не абсолютные «мызамирцы», а сторонники разумного подхода. 58,5% опрошенных считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все.

Список компромиссов, неприемлемых для украинцев, возглавляют пункты о проведении выборов на условиях боевиков и об амнистии всем воевавшим против украинских войск. Против этих идей выступают 66% и 63% опрошенных соответственно. Чуть меньше сопротивления встретила идея о формирования силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (против выступили 56%). Идею о закреплении русского языка как государственного в Конституции не поддерживают 51% респондентов.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Собрана 2041 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля прогнозировал, что конфликт на Донбассе останется замороженным еще на несколько лет, и встреча Путина и Зеленского никак не изменит текущий статус региона. Об этом подробно в интервью «Вернет ли Украина Донбасс? Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным».

Фото mil.gov.ua

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