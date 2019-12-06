Доллар падает: что будет с курсами валют на следующей неделе

Деньги

На протяжении всей нынешней недели курс доллара снижался, при этом курс евро немного вырос. С понедельника, 2 декабря, американская валюта подешевела на 9 копеек, оставаясь ниже уровня 24 грн за доллар, а европейская подорожала на 16 копеек. Так, 6 декабря НБУ установил официальные курсы на уровне 23,88 грн за доллар и 26,49 грн за евро. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,69 грн, купить — по 23,92 грн, евро — сдать по 26,18 грн, купить — по 26,54 грн.

«Курс гривни укрепился и утром в пятницу, 6 декабря, гривня торгуется вблизи уровня 23,72 гривни за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Перед рождественскими праздниками нерезиденты продолжают заводить валюту в страну и покупают украинские гривневые облигации. Это происходит накануне встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря, а также продолжающихся трехсторонних консультаций по продолжению транзита российского газа.

Отдельно следует отметить, что рада НБУ признала неэффективной валютно-курсовую политику правления НБУ. Это может в перспективе повлиять на ситуацию на рынке, в результате чего НБУ будет активнее выкупать валюту.

При этом укрепление курса по-прежнему не оказывает должного влияния на инфляционные тенденции и стоимость импортных товаров. А макроэкономическая статистика Украины свидетельствует о нарастающем торможении экономики.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит восходящее движение и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Действительно, согласно пресс-релизу, опубликованному председателем Совета НБУ Богданом Данилишиным, деятельность правления Нацбанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году признана «неэффективной и такой, которая не соответствует вызовам современного развития Украины». При этом совет НБУ озвучил ряд рекомендаций для правления Нацбанка. В частности, предлагается задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики НБУ, обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график их пополнения. Также подготовить и представить совету НБУ сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного ухода с рынка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) иностранных инвесторов, а также план действий НБУ относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае реализации такого сценария.

Однако, по мнению экспертов, пока курс гривни будет оставаться стабильным.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,04 до 23,88 грн (-0,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 23,97—23,99 до 23,70—23,73 грн (-1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 23,86—24,09 до 23,65—23,91 грн (-0,9% - -0,8%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что укрепление курса гривни к доллару является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте страны. По его словам, призывы прекратить ревальвацию гривни административным путем — это проявление комплекса неполноценности и нежелание видеть гривню нормальной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться. Олег Чурий отметил, что валюта, которая может только падать, не имеет доверия, не используется для долгосрочных сбережений и это приводит к долларизации экономики. В этом случае никогда не будет и дешевых кредитов в гривне. В мире нет ни одного примера успешной страны с долларизированной экономикой.

«На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,5 грн, а наличный доллар в банках — около 23,40−23,70 грн», — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметь, что заместитель главы НБУ Олег Чурий сделал еще ряд заявлений, способных повлиять на курс национальной валюты. В частности, он рассказал о том, как зависит стоимость кредитов банков от уровня учетной ставки НБУ. Напомним, что ранее озвученный базовый сценарий Нацбанка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели — 5%.

«Механическое снижение учетной ставки Национального банка не будет эквивалентом дешевых кредитов, — уверен Олег Чурий. - Кредитор всегда учитывает устойчивость экономического развития и последовательность экономической политики. Давайте вспомним 2012−2013 годы: инфляция — около 0%, ставка НБУ — 7%, в то же время ставки межбанка — до 50%, а ставки по кредитам — 15−20%.

В нынешних условиях важное значение для снижения стоимости кредитов имеет дедолларизация экономики. В долларизированной экономике не бывает дешевых кредитов — все успешные примеры экономической трансформации связаны с дедолларизацией. Последний пример, подтверждающий важность дедолларизации для экономической трансформации, — это Грузия. Страна много лет имела нормальную фискальную и монетарную политику, но не смогла снизить долларизацию. Причиной было то, что люди помнили кризис. И сейчас по ним это бахнуло: когда в стране пошли политические турбулентности, даже при монетарной и фискальной политике у них всё в мгновение полетело", — пояснил Чурий.

Стоит напомнить, что, по наблюдениям риелторов, снижение курсов иностранных валют негативно отразилось на рынке недвижимости. Цены установлены в гривне, хотя покупатели традиционно держат сбережения в долларах и евро. Таким образом, после укрепления гривни квартиры в долларовом эквиваленте подорожали. В результате количество сделок купли-продажи недвижимости в сентябре-ноябре сократилось на 10−15% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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