Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Стиль жизни

Людям трудно жить вместе по целому ряду причин: например, сложно найти общий язык «сове» и «жаворонку» или интроверту и экстраверту. Но, оказывается, то, под каким знаком зодиака родился человек, тоже имеет значение. Представители каких знаков никогда не уживутся друг с другом, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова (ранее она составила лунный календарь на декабрь 2019 года: как питаться и когда садиться на диету).

«В союзе с Тельцом Овен задыхается»

— Каждый знак зодиака обладает набором внешних и внутренних качеств, которые иногда не сочетаются с набором качеств других, а иногда являются им прямо противоположными, — считает Людмила. — Нельзя сказать, что во всех случаях такие пары не смогут существовать рядом. У каждого правила есть исключения, и бывает, что люди, которые по всем параметрам не подходят друг другу, вступают в брак и живут, как пишут в сказках, долго и счастливо. Но такое бывает редко. В большинстве же случаев те, кто относится к несовместимым знакам, намучившись, все-таки расстаются.

— Кто же эти люди?

— Категорически не подходят друг другу люди, родившиеся под знаком Овна и Тельца, и это, несмотря на то, что в зодиакальном круге они расположены по соседству. Конфликт между ними существует уже на уровне стихий: огня, к которому относится Овен, и земли, к которой относится Телец. Если вы хотя бы раз в жизни видели, как землей засыпают догорающий костер, после чего он перестает не только гореть, но и тлеть, вы поймете, о чем идет речь. Под слоем земли огонь перестает получать необходимый ему для горения кислород и затухает.

В союзе с Тельцом Овен задыхается: ему хочется куда-то бежать, участвовать во всех авантюрах, о которых ему становится известно, в то время как Телец мечтает, чтобы его не беспокоили, а дали ему спокойно полежать на лужайке. Овен, занимаясь каким-нибудь интересным для себя делом, может забыть о еде, Телец живет по принципу: «Война войной, а обед — по расписанию». Овен стремится к приключением, а Телец — к стабильности. К тому же оба эти знака невероятно упрямы, и могут бодаться друг с другом до бесконечности. Как уж тут найти общий язык?

— О каких еще знаках можно говорить как о несовместимых?

— Это Рак и Водолей. Возможно, здесь противоречие стихий — рачьей воды и водолейского воздуха — выражено не так ярко, как в предыдущем случае, но ужиться друг с другом им не менее сложно. Рак — самый семейный знак Зодиака, которому нужны домашние стены, в которых они обожают наводить порядок и создавать уют, и любимые люди рядом. Он домосед и не любит покидать дом без крайней на то необходимости.

Иное дело — Водолей, вот уж у кого в голове гуляет ветер, так это у представителей этого знака. Они могут сорваться и, собрав только самые необходимые вещи и никого не предупредив, уехать куда-нибудь на край света. Для жизни Водолею не нужен уют, он может жить в спартанской обстановке, в крайнем случае — в интерьере в стиле лофт, где рядом с традиционной и современной кроватью стоит винтажный холодильник и принесенная с улицы телефонная будка. К семейным отношениям, как и к официальному их оформлению, Водолей относится индифферентно, ему комфортно жить в свободном союзе, из которого можно в любое время выйти в одностороннем порядке. В совместной жизни Рак и Водолей очень похожи на «коня и трепетную лань», которых пытаются впрячь в одну упряжку. Ничего хорошего из этого не получится.

— Значит, разные стихии не уживаются вместе?

— Получается, так. Вот Весы и Рыбы — знаки воздуха и воды. Весы, как следует уже из названия, сто раз отмерят (точнее, взвесят), прежде чем что-то решить. Рыбы над своими решениями не думают ни минуты, принимают их наобум и впоследствии часто сожалеют о том, что натворили, но исправить ничего уже не в состоянии. Весы, несмотря на стихию воздуха, к которой они относятся, крепко стоят обеими ногами на земле. Рыбы постоянно витают в воздухе, обитая в мире грез и фантазий. У них практически нет точек соприкосновения, поэтому даже если на первых порах между ними вспыхнет страсть, невозможность найти взаимопонимание загасит ее очень быстро.

«Близнецы умеют легко и непринужденно портить настроение другим»

— Кому еще не суждено найти взаимопонимание?

— Соседям по зодиакальному кругу — Льву и Деве. Лев обожает жить на широкую ногу, он может потратить всю свою зарплату на роскошное и совершенно ненужное платье или новую стрижку в дорогом салоне — о том, что в парикмахерской за углом можно сделать такую же, но в пять раз дешевле, Лев не думает. Дева разумна и экономна, живет по принципу: «Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Она умудряется разыскивать действительно хорошие — качественные и добротные — вещи в скромных магазинах, вплоть до секонд-хенда, и на ней они сидят великолепно. Лев — это буря и натиск, в любом деле он предпочитает налететь, быстро выполнить свою задачу и испариться, оставляя окружающих недоумевать: что, собственно, это было. Дева создана для скрупулезной и монотонной работы. Она может часами вязать, вышивать бисером, сводить дебет с кредитом и отделять белую фасоль от красной. Лев ярко «вспыхивает», но быстро «гаснет», в то время как Дева все время «горит» ровным, спокойны огнем. В работе эти два знака прекрасно друг друга дополняют, поэтому могут создать замечательный профессиональный тандем. В быту же они будут друг друга раздражать, вплоть до ненависти, поэтому из них вряд ли получится хорошая семейная пара.

— Одним из самых эмоциональных знаков называют Близнецов. С кем им сложнее всего ужиться?

— С Козерогами. Это самый сдержанный и чопорный знак зодиака. Проявление эмоций — особенно на публике — Козерог считает делом невозможным и непростительным, представители этого знака, образно говоря, всегда выглядят «застегнутыми на все пуговицы». Близнецы эмоциональны всегда, от чего страдают сами и заставляют страдать других, поскольку не все их эмоции являются положительными. Этот знак, как никакой другой, умеет легко и непринужденно портить настроение другим. У Козерога на каждый случай есть свой свод правил, которыми он пользуется сам и рекомендует другим — особенно тем, кто находится рядом. Близнецы только и делают, что нарушают правила — и свои, и чужие. Козерог во всем предпочитает определенность, ее отсутствие выбивает его из седла — он чувствует себя растерянным и неуверенным. Близнецы никому не могут дать этой самой определенности, поскольку она, как им кажется, их закрепощает. Их сегодняшнее поведение часто бывает прямо противоположным завтрашнему — в этом они видят залог своей свободы. Козерог раздражает Близнецов своей консервативностью, которую они считают отсталостью от жизни. Козерог же в обществе Близнецов чувствует себя растерянным. Он никогда не знает, чего от них ждать, и не понимает, почему они все время нарушают достигнутые договоренности. Общаться представители двух знаков вполне могут, но дружить и, уж тем более, жить вместе им будет очень трудно.

Ранее известный астропсихолог Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что в начале декабря Юпитер — планета удачи, успеха и материального благосостояния — вышел из знака Стрельца, небесным покровителем которого является, и перешел в знак Козерога. О том, что это несет жителям Земли, читайте здесь.

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