Венера сближается с Сатурном: чем это опасно для жителей Земли

Стиль жизни

Транзитная Венера, проходящая по знаку Стрельца, в течение ближайших двух недель будет сближаться с Сатурном, находящимся в знаке Козерога. О том, чем грозит нам их соединение, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она рассказывала, как отразится на нас то, что в начале декабря Юпитер — планета удачи — перешел в знак Козерога).

«Охлаждение может привести к размолвкам, ссорам, конфликтам и даже разрыву отношений»

— Сатурн в знаке Козерога — своем «родном» доме — чувствует себя очень сильным, практически могущественным, — говорит Валентина. — Вдвоем они «замораживают» всё вокруг — чувства, отношения и ощущения. И уж Венеру, попавшую под их «обстрел», точно не пощадят. Ну, а поскольку она отвечает за наши чувства, а попутно и за кошелек, то легко понять, чем нам это грозит.

— И чем же?

— В отношении чувств можно сказать, что они, увы, всерьез остынут. Сатурн в Козероге будет эмоционально подавлять, способствовать отстраненности от окружающего мира и даже ввергать в депрессию, для которой не будет весомой причины. В таких случаях говорят, что она возникает на ровном месте. Больнее всего это ударит по влюбленным и тем, у кого отношения развиваются неровно, с перепадами — конфликтами и примирениями. Согласитесь, неприятно почувствовать, что вместо милой и симпатичной девушки, которая вчера еще была рядом¸ с утра за завтраком сидит Снежная Королева — холодная и неприступная. Как с ней себя вести, непонятно. К чему такие отношения могут привести — тем более. Подобное охлаждение может привести к размолвкам, ссорам, конфликтам и даже разрыву отношений.

— Этому можно противостоять?

— Прежде всего нужно помнить, что сложившаяся ситуация — временная, расположение на небе изменится, и мы снова станем сердечнее и дружелюбнее по отношению друг к другу. Поэтому, если вы дорожите близким человеком, стоит просто перетерпеть время напряженности, а там всё само собой наладится. Если же отношения все-таки разрушатся, не советую всерьез переживать по этому поводу. Дело в том, что Сатурн, как волк в лесу, является санитаром нашей жизни: убирает из нее всё, что отжило свое и мешает нам развиваться и идти вперед. Если случится так, что человек вас покинет, это будет означать только то, что он освободит место для кого-то другого, кто скоро появится и будет подходить вам куда больше предыдущего.

Более того, время соединения Сатурна с Венерой идеально подходит для зарождения новых отношений: человек, с которым вы встретитесь в это время, с большой долей вероятности станет вашим близким другом. Связь, зарождающаяся в данный период, обещает быть очень прочной, а брак, заключенный в эти дни, скорее всего, продлится всю жизнь. Союз Венеры и Сатурна также указывает на то, что один из партнеров в новой паре по возрасту может оказаться старше другого. Традиционно принято было считать, что речь идет о мужчине, но с развитием современных бьюти-технологий, для которых, похоже, нет ничего невозможного, им вполне может быть женщина.

«Есть занятие, которое, как говорят медики, показано в это время всем, — благотворительность»

— Чем еще отметится в нашей жизни соединение Сатурна с Венерой?

— Оно может негативно отразиться на материальном положении. Тем, у кого есть долги, даже незначительные, с большой долей вероятности напомнят о себе кредиторы. У тех, на ком «висит» финансовая ответственность, может случиться ситуация, требующая срочного вмешательства и кардинального решения. Например, окажется, что сигнализация в бутике или музее, в котором вы работаете, дышит на ладан, а в случае кражи возмещать убытки придется вам. Скорее всего, в данный конкретный момент случившееся покажется вам если не катастрофой, то, как минимум, неприятной ситуацией. Но не торопитесь делать выводы: со временем вы поймете, что все происходящее приведет к положительным моментам, хоть сейчас в это и верится с трудом. Так, поднатужившись и вернув долги или установив сигнализацию, которой не страшны никакие воры, вы вздохнете с облегчением, а жизнь снова покажется вам прекрасной. Вообще, Сатурн в этом смысле строг, но справедлив. Иногда может показать, что требует от человека поступков, которые ему не по силам, но это не так. Он, как хирург, отсекает больные ткани, чтобы впоследствии нам жилось легче.

— Тем не менее моральная атмосфера в это время обещает быть мрачной?

— Увы, это так. Сатурн вообще крепко давит на мозги, а в сочетании с Венерой — еще и на область чувств. Многие станут ощущать себя покинутыми, заброшенными и никому не нужными, им может показаться, что в их жизни нет и уже не будет никаких перспектив. Склонность к депрессии будет наблюдаться у всех, но такому состоянию духа можно — и нужно — противостоять. Каким образом, каждый решает сам: у кого-то есть хобби, которому он уделяет все свободное время, кто-то получает удовольствие от посещения театров и музеев, для кого-то лучшей разрядкой являются путешествия, а кто-то находит утешение в религии.

Но есть, кстати, и одно общее занятие, которое, как говорят медики, показано в это время всем, — это благотворительность. Помогая другим, мы делаем доброе дело не только им, но и себе. Мы выводим себя за круг собственных переживаний, на которых сосредоточены в такие времена, и понимаем, что наши мелкие проблемы ни в какое сравнение не идут со страданиями, которые испытывают другие люди. Забота о других излечивает от неудовлетворенности собственной жизнью и подавленности, которую она вызывает, а это прекрасный повод для того, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников ясновидящий Хаял Алекперов — дважды победитель «Битвы экстрасенсов» — составил для «ФАКТОВ» гороскоп здоровья на декабрь.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter