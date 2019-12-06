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Украинскую чемпионку Универсиады надолго дисквалифицировали за допинг (видео)
Легкоатлетка Ольга Корсун, специализирующаяся на тройных прыжках в длину, получила длительную дисквалификацию за применение допинга.
12 июля нынешнего года 23-летняя полтавчанка стала чемпионкой Универсиады в итальянском Неаполе. После своего триумфа спортсменка отправилась на допинг-контроль, результаты которых показали наличие в организме диуретических (мочегонных) препаратов.
«Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на четыре года. Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях», — прокомментировал сайту expres.online бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.
Срок дисквалификации Корсун начинается с дня забора пробы, 12 июля 2019-го, и истечет 11 июля 2021-го. Таким образом, спортсменке придется вернуть свою золотую награду Универсиады.
Победный прыжок Корсун на Универсиаде
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