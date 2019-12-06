23.60 / 23.85 26.09 / 26.48
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Украинскую чемпионку Универсиады надолго дисквалифицировали за допинг (видео)

19:42 6 декабря 2019 2
Украинскую чемпионку Универсиады надолго дисквалифицировали за допинг (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Легкоатлетка Ольга Корсун, специализирующаяся на тройных прыжках в длину, получила длительную дисквалификацию за применение допинга.

12 июля нынешнего года 23-летняя полтавчанка стала чемпионкой Универсиады в итальянском Неаполе. После своего триумфа спортсменка отправилась на допинг-контроль, результаты которых показали наличие в организме диуретических (мочегонных) препаратов.

«Если бы у нее были обнаружены анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на четыре года. Мочегонные препараты не считают серьезным допингом. Они помогают сгонять вес, стимулировать мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях», — прокомментировал сайту expres.online бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

Срок дисквалификации Корсун начинается с дня забора пробы, 12 июля 2019-го, и истечет 11 июля 2021-го. Таким образом, спортсменке придется вернуть свою золотую награду Универсиады.

Победный прыжок Корсун на Универсиаде

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобежденный боец ММА россиянин Иван Штырков попался на допинге.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

ПенсияУкрпошта

Ходить за пенсией к банкомату не придется: в Кабмине приняли важное решение

Жанна Фриске с отцом

"Чтоб он сдох": отец Фриске резко ответил Шепелеву

Настя и Петр

Анастасии Заворотнюк стало лучше, но появилась новая проблема, — СМИ

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер