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Непобежденный боец ММА из России попался на допинге
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков дисквалифицирован на два года Американским антидопинговым агентством (USADA). По информации сайта MMA Fighting, допинг-проба спортсмена, взятая в июне, показала наличие в крови запрещенного препарата — болденона, повышающего уровень тестостерона.
Отметим, что за свою карьеру в ММА Штырков провел 16 поединков, 15 из которых выиграл, еще в одном была зафиксирована ничья. Последний раз 30-летний уроженец Хабаровска выходил в октагон в декабре минувшего года, победив в первом раунде бразильца Тьягу Силву. В марте 2019-го россиянин подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), но так и не провел в нем ни одного поединка, поскольку после проваленного допинг-теста с ним разорвали соглашение.
Впрочем, несмотря на длительную дисквалификацию, без выступлений боец не останется, подписав контракт с японской организацией RIZIN, на которую не распространяются правила USADA.
Напомним, что это уже не первый российский боец, который подвергается дисквалификации. В начале апреля 2019-го Руслан Магомедов был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством после того, как отказался сдавать анализы на запрещенные препараты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC.
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