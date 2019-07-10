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Спорт

Непобежденный боец ММА из России попался на допинге

11:18 10 июля 2019 121
Непобежденный боец ММА из России попался на допинге
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков дисквалифицирован на два года Американским антидопинговым агентством (USADA). По информации сайта MMA Fighting, допинг-проба спортсмена, взятая в июне, показала наличие в крови запрещенного препарата — болденона, повышающего уровень тестостерона.

Отметим, что за свою карьеру в ММА Штырков провел 16 поединков, 15 из которых выиграл, еще в одном была зафиксирована ничья. Последний раз 30-летний уроженец Хабаровска выходил в октагон в декабре минувшего года, победив в первом раунде бразильца Тьягу Силву. В марте 2019-го россиянин подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), но так и не провел в нем ни одного поединка, поскольку после проваленного допинг-теста с ним разорвали соглашение.

Впрочем, несмотря на длительную дисквалификацию, без выступлений боец не останется, подписав контракт с японской организацией RIZIN, на которую не распространяются правила USADA.

Напомним, что это уже не первый российский боец, который подвергается дисквалификации. В начале апреля 2019-го Руслан Магомедов был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством после того, как отказался сдавать анализы на запрещенные препараты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC.

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