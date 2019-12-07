Политика

Воплощение в жизнь всех пунктов Минских соглашений невозможно, так как на это не согласится ни Россия, ни Украина. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

«Пересмотреть какие-то положения Минских соглашений пока проблематично. Скорее всего, Россия не согласится. Хотя, опять-таки, Украина тоже не согласится», — заявил он.

По его словам, несогласие Украины связано с тем, что в Верховной Раде не найдется достаточного количества голосов для того, чтобы имплементировать эти соглашения в украинское законодательство.

«В Украине все эти пункты, на которых настаивает Россия, должны быть проведены через голосование в Верховной Раде. Для того чтобы закрепить в Конституции, нужно конституционное большинство в парламенте. В Раде этого созыва нет такого количества депутатов, для того, чтобы закрепить статус Донецкой и Луганской областей в том формате, на каком настаивает Российская Федерация. В следующем созыве парламента, даже если предположить, что будут досрочные выборы в 2020 году, опять-таки не будет 300 голосов, чтобы это все реализовать», — уверен Воля.

Эксперт также исключает возможность увеличения влияния политсилы кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

«Несмотря на разговоры о том, что партия Медведчука называет себя «оппозиционной» силой, она не может получить какое-то количество голосов, чтобы влиять на принятие решений в парламенте. Не может получить по той причине, что как бы они ни пытались с помощью многих СМИ увеличить уровень своей электоральной поддержки, эта ниша полностью исчерпана, заполнена. И без электората, который находится в аннексированном Крыму и на неподконтрольном Донбассе, у «Оппозиционной платформы — «За жизнь» нет возможностей каким-то образом влиять на принятие в парламенте тех законов, которые необходимы для реализации этого особого статуса, на котором настаивает Россия. То есть это не просто тупик. Тут еще и замкнутый круг. За особый статус для Донбасса можно попытаться проголосовать, но без избирателей ОРДЛО и избирателей Крыма это сделать невозможно», — уверен он.

Выходом из данной ситуации Воля видит пересмотр Минских соглашений.

«Думаю, что нужны какие-то новые идеи, серьезные политические шаги, чтобы все-таки добиться пересмотра отдельных положений Минских соглашений. Нужно популярно объяснять и внутри страны, и международным партнерам, что это тупик, что те требования, которые прописаны в соглашениях относительно особого статуса, нереализуемы по своей сути, по своей природе, нереалистичны в своей основе», — считает он.

Эксперт уверен, что если попытаться каким-то образом изменить общественное мнение, то, как вариант, России рано или поздно все-таки придется либо идти на компромисс, то есть на пересмотр Минских соглашений в некоторых их моментах. Если это не удастся, то конфликт на Донбассе останется в замороженном виде надолго.

«Время работает против Украины в вопросе ОРДЛО, потому что, чем дольше ОРДЛО находится вне информационного, социального, правового, политического поля Украины, тем меньше Украины там становится — там фактически формируется другая атмосфера, другой мир. Поэтому, вероятность того, что Украины станет через пять лет еще намного меньше, чем ее сейчас осталось на территории ОРДЛО, это очень даже реально», — говорит он.

Впрочем, по словам Владимира Воли, не все еще потеряно для Украины, так как Россия может через какое-то время пойти на пересмотр Минских соглашений.

«Россия, получив ОРДЛО и Крым во временное пользование, таким образом потеряла Украину. Поэтому я думаю, что осознание этого обстоятельства и этого тупика с особым статусом могут подвигнуть Россию к тому, что она через год хотя бы согласится на какие-то дискуссии относительно пересмотра положений Минских соглашений», — полагает он.

Более подробно о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе читайте в материале «ФАКТОВ»: Крымский тупик, газовая труба и особый статус Донбасса: может ли Зеленский шантажировать Путина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter