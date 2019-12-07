В топ-10: букмекеры оценили шансы сборной Украины выиграть Евро-2020

Спорт

Авторитетная букмекерская контора William Hill оценила шансы сборных выиграть чемпионат Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

К примеру, коэффициент на победу команды Андрея Шевченко в турнире составляет 67,00, а вероятность выигрыша Евро-2020 — 1.22% (10−12-е места).

Фаворитом европейского первенства, по мнению аналитиков конторы, считается сборная Англии, коэффициент на победу которой составляет 5,00, а вероятность выигрыша в процентах — 16,36. На втором месте — Бельгия (6,50 и 12.58%), на третьем — Франция (7,00 и 11.69%), а на четвертом расположился соперник сборной Украины по групповому этапу Нидерланды (8,00 и 10.23%). Замыкают топ-шестерку испанцы (9,00 и 9.09%) и немцы (9,00 и 9.09%).

Кстати, на победу в турнире еще одного соперника сборной Украины по группе С, Австрии, букмекеры дают коэффициент 101,00, а вероятность выигрыша в процентах — 0,81.

Напомним, что по итогам жеребьевки в Бухаресте 20 участников Евро-2020 уже распределены в шесть групп, а четыре последних счастливчика (из 16 претендентов) определятся по итогам поединков плей-офф Лиги наций (полуфиналы — 26 марта, финалы — 31 марта).

Прогноз букмекеров William Hill

1. Англия — 5,00 16,36%

2. Бельгия — 6,50 12,58

3. Франция — 7,00 11,69

4. Нидерланды — 8,00 10,23

5−6. Испания — 9,00 9,09

5−6. Германия — 9,00 9,09

7. Италия 11,00 — 7,44

8. Португалия — 17,00 4,81

9. Хорватия — 26,00 3,15

10--12. Украина — 67,00 1,22

10−12. Польша — 67,00 1,22

10−12. Швейцария — 67,00 1,22

13--16. Уэльс — 81,00 1,01

13--16. Дания — 81,00 1,01

13--16. Россия — 81,00 1,01

13--16. Турция — 81,00 1,01

17−19. Австрия — 101,00 0,81

17−19. Сербия — 101,00 0,81

17−19. Швеция — 101,00 0,81

20−24. Босния и Герцеговина — 151,00 0,54

20−24. Ирландия — 151,00 0,54

20−24. Словакия — 151,00 0,54

20−24. Чехия — 151,00 0,54

20−24. Исландия — 151,00 0,54

25−26. Норвегия — 201,00 0,41

25−26. Румыния — 201,00 0,41

27−29. Финляндия — 251,00 0,33

27−29. Венгрия — 251,00 0,33

27−29. Северная Ирландия — 251,00 0,33

30−34. Беларусь — 501,00 0,16

30−34. Шотландия — 501,00 0,16

30−34. Израиль — 501,00 0,16

30−34. Косово — 501,00 0,16

30−34. Болгария — 501,00 0,16

35. Македония — 1001,00 0,08

36. Грузия — 2001,00 0,04

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько стоят билеты на матчи сборной Украины в группе Евро-2020.

Фото uefa.com

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