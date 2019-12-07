Нормандский формат: в сети запустили флешмоб «Давите на Путина»

Политика

Накануне встречи «Нормандской четверки» в Париже представители инициативы #SaveOlegSentsov и #Вернись живым запустили в сети новый флешмоб «Давите на Путина, а не на Украину».

Активисты напомнили, что на переговорах среди прочего будет обсуждаться судьба узников Кремля — журналиста Станислава Асеева, правозащитника Эмир-Усеина Куку, медсестры Марины Чуйковой, авиалюбителя Валентина Выговского и еще несколько сотен заключенных в России, в оккупированном ею Крыму и на Донбассе, которых президент России Владимир Путин «цинично использует… для шантажа Украины».

Чтобы добиться освобождения украинцев, они призывают писать в комментариях в аккаунтах в соцсетях Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона фразу: «Chancellor Merkel and President Macron: press Putin, not Ukraine! #NormandyFormat».

Напомним, накануне три парламентские фракции обратились к президенту Украины с совместным обращением, в котором обозначили для него «красные линии» на переговорах в Париже.

Сам же президент Зеленский заявил, что не боится прямых контактов с Путиным на полях саммита в Париже, а в его офисе допустили, что в случае неудачи переговоров на Донбассе придется построить стену.



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