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Нормандский формат: в сети запустили флешмоб "Давите на Путина"
Накануне встречи «Нормандской четверки» в Париже представители инициативы #SaveOlegSentsov и #Вернись живым запустили в сети новый флешмоб «Давите на Путина, а не на Украину».
Активисты напомнили, что на переговорах среди прочего будет обсуждаться судьба узников Кремля — журналиста Станислава Асеева, правозащитника Эмир-Усеина Куку, медсестры Марины Чуйковой, авиалюбителя Валентина Выговского и еще несколько сотен заключенных в России, в оккупированном ею Крыму и на Донбассе, которых президент России Владимир Путин «цинично использует… для шантажа Украины».
Чтобы добиться освобождения украинцев, они призывают писать в комментариях в аккаунтах в соцсетях Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона фразу: «Chancellor Merkel and President Macron: press Putin, not Ukraine! #NormandyFormat».
Напомним, накануне три парламентские фракции обратились к президенту Украины с совместным обращением, в котором обозначили для него «красные линии» на переговорах в Париже.
Сам же президент Зеленский заявил, что не боится прямых контактов с Путиным на полях саммита в Париже, а в его офисе допустили, что в случае неудачи переговоров на Донбассе придется построить стену.
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