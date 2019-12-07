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Общество и люди

По улицам Кременчуга разгуливала женщина в «зимних» трусах

15:53 7 декабря 2019 1665
голая на улице в Кременчуге
Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В Кременчуге Полтавской области по улице Павлова щеголяла девушка, одетая не по сезону. Случайные прохожие не только удивлялись ее внешнему виду, но и фотографировали на смартфоны. Одна из фотографий выложена в соцсети на странице группы «H.Kremenchug».

На снимке (в заголовке) видно, что экстравагантная особа, надев утепленную куртку с капюшоном и перчатки, максимально оголила нижнюю часть. На ней почему-то оказались лишь черные трусы и под цвет им расстегнутые сапоги с длинным голенищем.

Непонятно, почему молодая кременчужанка вышла на улицу в зимний день в таком «луке», но ее тут же подняли на смех пользователи соцсетей. «Жаркая женщина», — иронизируют одни. «Морозостойкая», — поддерживают их другие. «Показ зимней коллекции 2019−2020», — считают третьи.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее жителей Днепра удивил голый мужчина, разгуливавший по ночным улицам города.

Фото H. Kremenchug

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По улицам Кременчуга разгуливала женщина в «зимних» трусах

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