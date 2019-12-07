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В Одессе женщина родила прямо в машине, ее сопровождали полицейские
В субботу, 7 декабря, на улице Главной в Суворовском районе Одессы к инспекторам полиции обратился мужчина и сообщил, что в его машине находится жена, они направляются в роддом, но «процесс» уже начался. Будущий отец попросил сопроводить их до ближайшего роддома, ведь из-за сильных пробок на дороге они не сумеют быстро добраться.
Как рассказали в управлении патрульной полиции, экипаж взялся за сопровождение, включив звуковые и световые предупреждающие сигналы. Однако до медучреждения доехать не успели — женщина родила дочь прямо в салоне автомобиля.
«Наши инспекторы предоставили всю необходимую помощь в дальнейшей транспортировке роженицы и малышки в роддом», — сказали в управлении.
Новоиспеченные родители выразили благодарность патрульным роты № 8 батальона № 2 Ольге Гусевой и Армену Мхитаряну. В свою очередь коллектив полицейского управления пожелал семье любви и понимания, мира и достатка, а ребенку — крепкого здоровья, счастья и добрых чудес в жизни.
Напомним, недавно в Одессе полицейские спасли на пожаре двоих женщин и ребенка.
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