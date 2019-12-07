Умер американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Клан Сопрано" (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 6 декабря, в Нью-Йорке в возрасте 82 лет скончался популярный американский актер Рон Либман. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. Либман за свою долгую карьеру сыграл в нескольких десятках известных фильмов и сериалов, включая «Друзья», «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Она написала убийство».

Рональд Либман родился 11 октября 1937 года на Манхэттене в Нью-Йорке в еврейской семье. Окончил университет в Огайо. В конце 50-х увлекся театром и выступал с любительскими труппами. В кино дебютировал в 1970 году в комедии «Где Поппа?» с Джорджем Сигалом. Спустя два года сыграл одну из главных ролей в картине «Краденый камень». Его партнерами были все тот же Сигал и Роберт Редфорд.

Одновременно Либман много играл на Бродвее и снимался на телевидении. В 1979 году получил премию «Эмми» за главную роль в криминальном сериале «Каз».

Лиза Кудроу, Рон Либман и Дженнифер Анистон в сериале "Друзья"

И все же большинство зрителей знают актера по комедийному сериалу «Друзья», в котором он сыграл доктора Леонарда Грина, отца Рэйчел. Его персонаж отличается несдержанным характером. В нашумевшем криминальном сериале «Клан Сопрано» Либман сыграл доктора Плеплера.

Рон Либман с женой Джессикой Уолтер

Актер был женат дважды. Его первой супругой была актриса Линда Лавин. Они состояли в браке с 1969 по 1981 год. После развода Рон начал встречаться с актрисой Джессикой Уолтер. Они поженились в 1983 году и жили вместе до самой смерти Либмана.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного голливудского актера Майкла Джея Полларда. Он умер 20 ноября в возрасте 80 лет.

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