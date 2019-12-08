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В Берлине вручили европейский "Оскар"
В субботу, 7 декабря, в Берлине состоялась 32-я церемония вручения наград Европейской киноакадемии. Премию обычно называют европейским «Оскаром». Триумфатором в этом года стал фильм «Фаворитка», снятый греческим режиссером Йоргосом Лантимосом. Картина победила в восьми номинациях!
Напомним, о «Фаворитке» много говорят с прошлого года. Ее премьера состоялась в сентябре на 75-м Венецианском международном кинофестивале. Там Лантимос был признан лучшим режиссером и получил приз «Серебряный лев». Исполнительница главной роли, британка Оливия Колман завоевала Кубок Вольпи как лучшая актриса. Затем Американский институт кино (AFI) включил «Фаворитку» в свой список 10 лучших фильмов 2018 года. В январе 2019 года Колман получила престижную премию «Золотой глобус» как лучшая комедийная киноактриса. Фильм Лантимоса был выдвинут на соискание премии «Оскар» в 10 номинациях, но победил только в одной из них. И это снова была Колман, ставшая лучшей актрисой по версии Американской киноакадемии.
И вот теперь настал черед Европейской киноакадемии. Она рассматривает в качестве претендентов только фильмы, которые вышли в прокат в Европе в текущем году. Поэтому «Фаворитка» и попала в число номинантов только теперь. Кстати, кассовые сборы у этой язвительной исторической комедии оказались впечатляющими — 95,9 миллиона долларов при бюджете в 15 миллионов долларов.
В Берлине «Фаворитка» победила в следующих номинациях: лучший фильм, лучшая комедия, лучший режиссер, лучшая актриса, лучший оператор (Робби Райан), лучший монтаж (Йоргос Мавропсаридис), лучший дизайнер по костюмам, лучший грим.
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