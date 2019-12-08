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Шоу-бизнес

Настя Каменских страстно поцеловалась с Олей Поляковой: что произошло

8:27 8 декабря 2019 404
Настя Каменских и Оля Полякова поцелуй
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) едва не закончился скандалом. Дело в том, что двое судей проекта — Оля Полякова и Настя Каменских пришли на шоу в нарядах одинакового цвета — красного. Девушки тут же объяснили, что так они показывают, насколько страстным будет шоу. Правда, за время эфира, Оля и Настя то и дело «подкалывали» друг друга по поводу внешнего вида.

— Настя, такое впечатление, что ты опустила голову в борщ, — сказала Полякова, глядя на красные волосы Каменских.

— Главное, чтобы его не съел Потап, — тут же отреагировала певица.

Но во время перерыва Полякова и Каменских вели себя как самые близкие подруги. И, чтобы совершенно развеять слухи о соперничестве, даже нежно поцеловались.

Все подробности второго эфира «Х-фактора» смотрите здесь.

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