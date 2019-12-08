Шоу-бизнес

"Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу

Второй прямой эфир десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) был посвящен ретро-песням. Восемь участников из четырех команд продолжили сражаться за главный приз проекта.

— Я никогда не прихожу в шоу просто так, — уверенно заявила судья «Х-фактора» Оля Полякова. — Я пришла, чтобы победить!

Ведущая юбилейного сезона — известная актриса и режиссер Даша Трегубова, открывая выпуск, пообещала, что зрителям предстоит особенный эфир. Судьи шоу — Оля Полякова, Игорь Кондратюк, Настя Каменских и Андрей Данилко. Настя и Оля появились в зале в красных нарядах.

— Наряд Насти про секс, а мой — про покаяние, — сказала Оля Полякова, объясняя выбор образов.

Появление Андрея Данилко зрители восприняли громкими аплодисментами — на первом эфире под вопросом было его участие в проекте. Оля Полякова даже поцеловала артиста в щеку, оставив след от губной помады на весь эфир.

Первыми на сцену «Х-фактора» вышли подопечные Андрея Данилко — группа «Furman trash polka band».

— Для того, чтобы записать свою первую песню, мне пришлось работать кассиром и расклеивать афиши, — призналась солистка группы.

Зажигательное выступление ребят с хитом «Би джиз» сразу же оценила Настя Каменских.

— Мне понравилось, но можно было больше потанцевать, — заметил Игорь Кондратюк.

— Хорошее начало, — сказала Оля Полякова. — Но, если бы я выходила на сцену в том, что удобно, была бы голой! Придумайте себе какой-то новый образ.

— Выступили хорошо, — остался доволен и их тренер и, обращаясь к солистке, добавил. — Но, можно было платье какое-то одеть, шлепки.

— Мы открывали прямой эфир и, признаюсь, на этот раз я не пила успокоительные перед выходом на сцену, — сказала «ФАКТАМ» солистка группы Пальмира. — Я испытала весь спектр эмоций, было страшно! Потом расслабилась и получила удовольствие. Было ощущение, что я фальшивлю. Но после выступления, наш мастер по вокалу сказала, что все было чисто. Были комментарии по поводу моего внешнего вида… Я готова к изменениям, но в каком направлении двигаться, пока не понимаю. Мы сами подбираем себе образы.

Объявляя свою подопечную Элину Иващенко, Игорь Кондратюк дал старт флешмобу «дівчата перемагають». Накануне прямого эфира Элина травмировала колено и вышла в прямой эфир со специальной шиной, поддерживающей ногу.

— У меня тоже был похожий случай, — вспомнила Полякова. — Я упала на сцене, кровь просто лилась в туфли. Но я отработала концерт, а потом не могла двигаться. Твой голос, Элина, звучал прекрасно!

— Вы хорошо поете, но меня не держит, — заметил Андрей. — Не знаю, почему.

— Я бы слушала и смотрела на тебя вечно, — призналась Настя Каменских. — У тебя такое вытворяет голос! Ты просто неимоверная.

— А я все же считаю, что не должно быть скучно, — настаивал на своем Данилко.

— Ты — крутая! — восхитился своей подопечной Кондратюк.

— Настя, у тебя такой цвет волос, будто ты голову в борщ засунула, — неожиданно обратила внимание на внешний вид Каменских, Полякова.

— Я больше хочу поговорить о своих участниках, — ответила Настя, представляя Антона Вельбоя. — Я посвящаю его песню своей любви — Андрею Данилко.

Под хит «Розовые розы» пустились в пляс судьи проекта. Антон раздавал розы поклонницам в зале.

— Это было кайфово! — воскликнул Антон. — Все сложно, но это же прекрасно.

— Ты сильный конкурент, — признал Игорь. — Спасибо за песню, круто!

— Я сидел как пень, — сказал Андрей Данилко. — Стесняюсь танцевать. Хочу сделать предложение — прийти на репетицию к Антону и выбрать для него песню.

— Конечно, давай так сделаем, — с радостью согласилась Настя.

— Ты веселый, харизматичный, — признала Оля. — Но то, что ты делал, я уже видела. Хочу услышать что-то другое. Ты не пел и не звучал. Если бы ставили оценки за вокал, я бы сказала «плохо». Нам шептун не нужен.

— Знаешь, главное — иметь «Х-фактор» в середине себя, — защитила своего участника Настя.

— Сразу после эфира я посмотрел свое выступление в интернете, — признался «ФАКТАМ» Антон. — Я и комментарии о себе читаю. Любые. Меня это просто закаляет. Кстати, больше пишут плохие комментарии, но они меня даже забавляют. Участники, конечно, радуются за меня, но, смотрят, что я прохожу уж слишком далеко. Я дружу с Антоном из моей команды. Он — моя полная противоположность, такой уверенный в себе! Я все время его спрашиваю: как ты это делаешь?!

Подопечные Андрея Данилко — группа «Romax» вышла с хитом Рики Мартина, исполнив его на украинском языке. Вместе с парнями на сцене была сексуальная саксофонистка.

— С вокалом было не очень, — признала Оля. — Девушка с саксофоном просто перекрыла ваше выступление. Алина, у вас такие ноги! Я приглашаю вас на работу в свой коллектив. Прямо с сегодняшнего дня!

— Знаю, что вы уже — успешная группа, — сказала Настя. — Но хит Рики я бы хотела слушать в оригинале.

Гостями прямого эфира стала группа «НеАнгелы». Девушки признались, что болеют за команду Андрея Данилко.

Представляя своего подопечного — Георгия Колдуна, Оля Полякова сказала, что он единственный в сезоне, кто имеет хороший мужской вокал.

— Я никогда на сто процентов не был уверен в себе, — признался Георгий — известный белорусский телеведущий.

Подготовку к эфиру Колдун совмещал с поездками в Минск, где проходила запись его шоу. Хит Бон Джови в его исполнении вызвал восторг зала.

— Ты дал такой секс на сцене, — воскликнула Настя. — К тебе надо очень осторожно относиться, как к сильному конкуренту. Но ты мне так нравишься…

— Это было круто, — сказал Андрей. — Ты заполнил собой весь зал.

— У тебя есть единственный недостаток — ты не играешь на саксофоне, — сказал Игорь Кондратюк. — Но теперь у меня будешь ассоциироваться с Бон Джови.

Следующей участницей команды Игоря Кондратюка стала Маша Стопник с песней Елки «Мальчик-красавчик». Номер получился очень красочным и театральным.

— Это был яркий, органичный номер, — восхитилась Оля Полякова и с ней согласилась Настя Каменских.

— А мне все мешали на сцене, — остался недоволен номером Андрей. — Я бы смотрел только на вас. Вы такая красотка!

Похвалил выступление своей подопечной и Игорь Кондратюк.

Гостем эфира стал Melovin, получив награду, как самый популярный победитель «Х-фактора» и народный любимец.

— Я рад, что стоял на этой сцене, — сказал Melovin, вспоминая свое участие в проекте. — Спасибо, что у меня появилась своя публика. Мне есть для кого писать песни и не спать ночами.

Вокалистку команды Оли Поляковой Анну Иваницу называют самой сексуальной участницей сезона. Анна призналась, что ее парень поставил ультиматум: она должна покинуть проект или они расстаются.

— Вы очень старались, — сказал после выступления Анны Андрей Данилко. — Мне кажется, сегодня не ваш день.

— Это был один из лучших номеров, — поддержала Анну Настя. — Но у тебя такая внешность, что ты можешь на сцене ничего не делать и тебе уже будут аплодировать.

— Печаль и жаль, — прокомментировал Игорь Кондратюк. — Только в месте, где Аня спела на украинском языке, она ожила.

— Я была против песни «Бонита», — заявила Оля Полякова. — Ее мне навязал канал! Но хочу сказать: больше такой фигни не будет!

Закрывал выступление участников подопечный Насти Каменских Артем Забелин. Артем с хитом «September» заставил танцевать весь зрительный зал.

— Скромным людям нечего делать на сцене, — сказала Оля. — Ты очень крутой!

— Яркий финал, мне понравилось, — признал Андрей. — Вы — боец и оставайтесь таким.

Перед оглашением результатов голосования зрителей на сцене «Х-фактора» с хитом «Эй, секундочку» выступила Оля Полякова.

Зрители отдали свои голоса: Элине Иващенко, Георгию Колдуну, Антону Вельбою, Марие Стопник и Анне Иванице.

«Х-фактор» покинули подопечные Андрея Данилко — группа «Furman trash polka band».

— Спасибо всем, это прекрасный проект, — сказала солистка группы Пальмира. — А мы бежим выступать дальше.

В песне «за жизнь» сражались группа «Romax» (Андрей Данилко) и Артем Забелин (Настя Каменских). Решение, кого оставить в проекте принимали судьи.

— Это очень глупое решение, — возмутился Андрей Данилко. — Понятно, за кого проголосуем мы с Настей.

— Таковы правила шоу, — ответила ему Даша Трегубова.

Оля Полякова долго собиралась с мыслями, кому же отдать свой голос.

— Артем — для меня ты — уже состоявшийся артист, — призналась певица. — Как же это тяжело — голосовать. Я все же оставляю группу «Romax».

За коллектив Андрея Данилко отдал свой голос и Игорь Кондратюк.

Проект покинул подопечный Насти Каменской Артем Забелин. Певица на сцене «Х-фактора» пообещала ему поддержку и помощь в продвижении творчества.

— Спасибо всем, кто поддерживал меня, — сказал, прощаясь, Артем. — Спасибо, что есть «Х-фактор», который открывает новые звезды… Мама, я люблю тебя!

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