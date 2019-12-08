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Почти половина военных США считают Россию не врагом, а союзником
Почти половина опрошенных военнослужащих в США и членов их семей — 46 процентов — сказали, что рассматривают Россию в качестве союзника. Это следует из результатов социологического опроса.
Если говорить о населении США в целом, то такой точки зрения придерживаются чуть более одной четверти (28 процентов), но это на 9 процентных пунктов больше прошлогоднего показателя, когда Россию считали союзником 19 процентов американцев, передает «Голос Америки».
Авторы опроса установили, что позитивные взгляды на Россию, по-видимому, «обусловлены республиканцами, которые отреагировали на положительные отклики президента Трампа о России».
Несмотря на то что 71% жителей США и 53% военных и членов их семей всё ещё считают Россию врагом, всплеск пророссийских настроений беспокоит представителей Пентагона.
Россия предпринимает попытки посеять в общественном мнении американцев сомнения и растерянность, пользуясь средствами дезинформации. Такого мнения придерживается официальный представитель Пентагона Карла Глисон. По её словам, Министерство обороны активно противодействует российской дезинформации, «когда это возможно».
Как писали «ФАКТЫ», согласно еще одному социологическому опросу, подавляющее большинство американцев — 70% - считают, что просьба президента Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование относительно его конкурента на выборах была неправильной.
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