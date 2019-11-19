Мир

Трамп был неправ: 70% американцев осуждают своего президента за его отношение к Украине

Подавляющее большинство американцев — 70% - считают, что просьба президента Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование относительно его конкурента на выборах была неправильной. Об этом пишет ресурс ABC News со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Ipsos.

При этом отмечается, что более половины жителей страны (51%) уверены, что действия Трампа были неправильными, и его следует привлечь к ответственности, объявив импичмент.

«19% респондентов ответили, что осуждают Трампа, но ему не стоит выносить импичмент, а 25% опрошенных считают, что Трамп не сделал ничего плохого», — говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проводит расследование о том, давал ли Трамп ложные показания специальному прокурору Роберту Мюллеру, который занимался расследованием возможного вмешательства России в американскую избирательную кампанию в 2016 году.

В рамках этого расследования экс-посол США в Киеве Мари Йованович выступила во время публичных слушаний в Конгрессе страны по делу об импичменте Дональда Трамп. Она, в частности, заявила, что представители Украины не вмешивались в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки в 2016 году

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-посол США в России и бывший спецпомощник по вопросам нацбезопасности 44-го президента США Барака Обамы Майкл Макфол заявил о том, что президент США Дональд Трамп, стенограмму первого разговора которого с украинским президентом Владимиром Зеленским обнародовал Белый дом, не заинтересован в дальнейшем усилении НАТО и не демонстрирует энтузиазм по поводу защиты территориальной целостности Украины.

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